Büyük Şirketlerin Düzeltmeleri Gereken Güvenlik Açıkları

The Electronic Frontier Foundation (Elektronik Sınır Vakfı), 'Fix It Already' başlığı altında büyük teknoloji şirketlerinin sistemlerindeki güvenlik açıklarını açıkladı. İşte EFF’nin şirketlere kapatmaları için çağrıda bulunduğu güvenlik açıkları.
Android sistemi, kullanıcıların, uygulamaların internete erişimini reddetmesine izin vermiyor.
Venmo
Ücretsiz olarak para transfer edilebilen bir sistem olan uygulamanın arkadaş listeleri herkese açık.
Slack
Sunucularında, ücret ödemeyen kullanıcıların mesajlarını tutmalarına rağmen ücret ödemedikleri takdirde bunlara ulaşamamaları.
WhatsApp'ın kullandığı uçtan uca şifreleme sisteminin, direkt mesajlarda olmaması.
Kullanıcıların güvenliği için telefon numaralarını eklemelerini istemeleri ve şirketlerin reklamlar için bu numaraları kullanmalarına izin vermeleri.
Kullanıcıların kabul veya ret seçeneği olmadan her gruba eklenebilmeleri. Bu yüzden kullanıcıların numaralarının istemedikleri kişilerin eline geçmesi.
Apple
Kullanıcıların, şirketin başına daha önce de bela olan iCloud yedeklemeleri için bir şifre bulundurmaları ve böylece şirketlerin, buradaki yedeklere ulaşabilmeleri.
Microsoft
Windows 10 Home sürümünün şirkete şifreleme anahtarı göndermesi.
Bu basit gibi görünen güvenlik açıkları sonucunda kullanıcıların verilerinin büyük bir tehlike altında olduğunu söylemekte yarar var. Şirketler, bazılarının ciddi sorunlara yol açabileceği bu güvenlik açıklarını ilerleyen dönemlerde giderirlerse kötü bir olay gerçekleşemeden olası bir veri ihlalinin önüne geçilebilir.