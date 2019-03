Büyük Şirketlerin Düzeltmeleri Gereken Güvenlik Açıkları

Çok büyük sayıda kullanıcıya sahip olan büyük teknoloji şirketlerinin açıkları birçok kullanıcıyı tehlikeye atabiliyor.

The Electronic Frontier Foundation (Elektronik Sınır Vakfı), 'Fix It Already' başlığı altında büyük teknoloji şirketlerinin sistemlerindeki güvenlik açıklarını açıkladı. İşte EFF’nin şirketlere kapatmaları için çağrıda bulunduğu güvenlik açıkları.

Google

Android sistemi, kullanıcıların, uygulamaların internete erişimini reddetmesine izin vermiyor.

Venmo

Ücretsiz olarak para transfer edilebilen bir sistem olan uygulamanın arkadaş listeleri herkese açık.

Slack

Sunucularında, ücret ödemeyen kullanıcıların mesajlarını tutmalarına rağmen ücret ödemedikleri takdirde bunlara ulaşamamaları.

Twitter

WhatsApp'ın kullandığı uçtan uca şifreleme sisteminin, direkt mesajlarda olmaması.

Facebook

Kullanıcıların güvenliği için telefon numaralarını eklemelerini istemeleri ve şirketlerin reklamlar için bu numaraları kullanmalarına izin vermeleri.

WhatsApp

Kullanıcıların kabul veya ret seçeneği olmadan her gruba eklenebilmeleri. Bu yüzden kullanıcıların numaralarının istemedikleri kişilerin eline geçmesi.

Apple

Kullanıcıların, şirketin başına daha önce de bela olan iCloud yedeklemeleri için bir şifre bulundurmaları ve böylece şirketlerin, buradaki yedeklere ulaşabilmeleri.

Microsoft

Windows 10 Home sürümünün şirkete şifreleme anahtarı göndermesi.

Bu basit gibi görünen güvenlik açıkları sonucunda kullanıcıların verilerinin büyük bir tehlike altında olduğunu söylemekte yarar var. Şirketler, bazılarının ciddi sorunlara yol açabileceği bu güvenlik açıklarını ilerleyen dönemlerde giderirlerse kötü bir olay gerçekleşemeden olası bir veri ihlalinin önüne geçilebilir.