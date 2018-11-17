Kaliforniya'nın Bir Şehri, Dünyanın En Kirli Havasına Sahip

Kaliforniya'nın Oakland şehri, son çıkan orman yangını sebebiyle bu sabah saatlerinde dünyanın en kirli havası seçildi.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Kuzey Kaliforniya şehri Oakland, ülkenin en ölümcül yangını ile boğuşuyor.

Oakland şehri, 17 Kasım günü ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından dünyanın en kötü havasına sahip seçildi. Yapılan testler sonucu 167 μg/m3 (metreküp başına mikrogram) ile "Çok Sağlıksız" sınıfına girmiş oldu. Aynı saatlerde dünyanın diğer ucunda Hindistan'ın Kanpur şehrinde yapılan testte 132 seviyesine ulaşıldı.

Dumanın uzaydan çekilmiş görüntüsü

Havanın kirli olması ne kadar ciddi bir olay?

ABD Çevre Koruma Ajansı tarasından son 10 yılda 6000 kişi üzerinde yapılan gözlem sonucunda kirli hava maruz kalmış kişilerin; kalp krizlerine, felçlere ve hatta ölümlere sebep olduğu gözlenlendi.

Sacramento'da çekilmiş bir fotoğraf