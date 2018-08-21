World War 3'ün tanıtım videosu nihayet yayınlandı. Videoya göre World War 3, oyunculara sunacağı savaş ortamı ile pek çok FPS oyuncusunun favori oyunu haline gelebilir.

2005 yılında kurulan Polonya menşeli oyun şirketi The Farm 51, en yeni çevrimiçi FPS oyunu World War 3 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Sadece iki buçuk dakika uzunluğunda olan ve bol patlamalı, tanklı ve çatışmalı video, World War 3’ün oyunculara sunacağı muhteşem atmosferi en iyi şekilde yansıtıyor.

World War 3, oyuncuları iki farklı oyun modu ile karşılayacak. Warzone modu, adından da anlaşılacağı gibi oyuncuları gerçek bir savaş atmosferinin içine sokacak. Recon modu ise World War 3’ün son zamanlarda popüler olan battle royal modu olacak. The Farm 51, oyunu geliştirmek için askeri Ar-Ge merkezleri ve danışmanlar ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

The Farm 51’in yaptığı açıklamaya göre World War 3’ün kapalı beta testlerinin başlamasına sayılı zaman kaldı. Ayrıca Almanya’da Gamescom’u ziyaret etme fırsatı bulan oyuncular World War 3’ü yakından görme fırsatı bulacaklar. Geliştirinin açıklamasına göre oyun, makul fiyatlarla yılın ilerleyen döneminde Steam’de erken erişime açılacak.