Vivo X23 İçin İki Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Vivo X23 için ön kayıtları toplamaya başlayan Vivo, cihazın muhteşem tasarımını gösteren iki yeni tanıtım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, tanıtımı bir türlü gerçekleşmeyen orta-üst segment akıllı telefonu Vivo X23 için iki yeni tanıtım videosu yayınladı. Videolar, telefonun teknik ve donanım özellikleri hakkında bir bilgi vermese de tasarımın şıklığını yansıtıyor.

İlk video, elindeki Vivo X23 ile çeşitli pozlar veren bir kadın modeli gösteriyor. Bu videoda cihaz hakkında pek bir bilgi bulunmasa da çift arka kameranın doğrulandığını söyleyebiliriz.

İkinci video ise doğrudan Vivo X23’e odaklanıyor ve telefonu hem önden hem de arkadan gösteriyor. Cihazın son derece küçük çentiğini bir kez daha gösteren video, ekrana gömülü parmak izi tarayıcının varlığını da doğruluyor.

Sızıntılara göre Vivo X23, Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. 8GB RAM kapasitesi bulunacak cihazın 128GB dahili depolama alanı bulunacak. 6.4 inç Full HD+ ekrana sahip olması beklenen Vivo X23’te TOF 3D yüz tarama teknolojisi de yer alacak.