Bu sefer karşınıza her zamanki haberlerimizden biriyle çıkmıyoruz. Elimizde sadece bir fotoğraf var ve çok hoşumuza gitti. Biz de paylaşmak istedik.

Fotoğrafçı Daniel Kordan'ın yakaladığı bu muazzam ve akıl almaz fotoğraf, ilk bakışta sıradışı bulutların gün batımındaki bir nehre gökyüzü olarak Photoshop'lanmış bir görüntü gibi görünebilir. Aslolan ise hiç öyle değil. Bu fotoğraf yüzde yüz gerçek ve bir parıltıyla (ya da bir ışık yansımasıyla) aydınlanan bir mağarada çekilmiş.

Fotoğrafçı Kordan, bu görüntüyü Rusya'nın Uzak Doğusu'nda buzul alanları keşfetmeye çalışırken yakalamış. PetaPixel sitesine yaptığı açıklamada Kordan, "Burası Kamçatka'daki bir buz mağarası. Mutnovsky Yanardağı'ndaki bir buzulun altında burayı keşfettik" dedi.

Buz mağarasındaki tavanın pürüzlü dokusu, parlamadan gelen ışığı farklı şekilde yansıtarak sıcak ve soğuk renklerin güzel karışımını ortaya çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir tuz gölünün üzerinde Samanyolu Galaksisi'nin fotoğrafını çeken Kordan, bu harika kompozisyonlarla da gündeme gelmişti. Fotoğrafçının çektiği birbirinden güzel fotoğrafları buradan Instagram sayfasına erişerek inceleyebilirsiniz.