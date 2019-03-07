Yüzünü blockchain sistemine çeviren buzlu çay şirketi Long Blockchain, bu sisteme komple geçiş yapma hazırlığında olduğunu açıkladı. Long Blockchain, buzlu çay üretimini başka bir şirkete devredecek.

2011 yılında Long Island Ice Tea Corp. adıyla ABD'de kurulan buzlu çay şirketi, 2017'de adını Long Blockchain Corp. olarak değiştirmiş ve şirketin artık blockchain teknolojisi ile ona bağlı yatırımlara yöneldiğini açıklamıştı. O dönem içecek üretimine de devam edileceğini belirten Long Blockchain, artık tüm odağını blockchain çalışmalarına yönlendirme kararı aldı.

6 Mart 2019 tarihli bir SEC dosyasında da söylenildiği üzere ABD'li şirket, hazır çay üreten içecek kısmını Kanadalı bir firma olan ECC2 Ventures Corp'a para ve hisse senedi karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını belirtti. Satış işlemi için konuşulan meblağ ise 2 milyon dolar.

Şirket, yaptığı duyuruyla birlikte blokchain kullanan diğer şirketlerle de ortaklık kurmaya açık olduğunu belirtti. SEC tarafından soruşturulmaya alınan ve NASDAQ tarafından da işlem görmekten kaldırılan şirketin hisseleri, son 12 ayda %88 oranında düşüş yaşamıştı.