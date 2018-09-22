NASA ve California Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları gözlemlerde Gröndland'deki buzulların küresel ısınma nedeniyle beklenenden çok daha hızlı bir şekilde eridiğini kaydettiler.

Grönland’deki buz tabakası gün geçtikçe incelmeye devam ediyor. Bilim insanları, bu erimenin tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getireceğini iddia ediyorlar. Erime sebebiyle Grönland’de çeşitli araştırmalar yapılarak bölgedeki erimeler yakından inceleniyor. Buzulların tamamen erimesi halinde, dünya denizlerinin ve okyanuslarının 7 metre yükseleceği söyleniyor.

Bilim insanları, erimenin 2100 yılında deniz sularının 5 ila 10 santimetre yükselmesine sebep olacağını ve aşırı ısınma gerçekleşirse yükselmenin 20 santimetreyi bulacağını söylüyorlar. Grönland’ın tamamen erimesinin 1000 yıl süreceği tahmin edilmiş olsa da, mevcut gelişmeler bu sürecin çok daha hızlı olacağını gösteriyor.

Gröndland fiyortlarının zemin kesitlerinin kabartma haritaları, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile California Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturularak yayınlandı. Bu buz örtüsü haritaları oluşturulurken NASA’nın Greenland Okyanus Erimesi Projesi’nden gelen verilerden ve IceBridge Projesi kapsamında yapılan hava gözlemlerinden edinilen bilgilerden yararlanıldı.

Yeni haritalar, Grönland’de deniz seviyesinin 200 metreden fazla altına inen buz örtüsünün daha önceki haritalarda tespit edilene kıyasla 2 ila 4 kat fazla olduğunu gösterdi. Grönland kıyılarında 200 metre derinliğe kadar olan deniz suyunun Kuzey Buz Denizi’nden geldiğini ve soğuk su kaynağı olduğunu açıklayan bilim insanları, ancak 200 metrenin altındaki suların güney akıntılarıyla geldiğine ve yüzeydeki sulara kıyasla 3-4 derece daha sıcak olduğuna dikkat çekti.