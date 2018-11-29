Netflix'in Yeni Korku Filmi 'Kamera' Hakkında 12 Gerçek

Netflix'in yeni korku filmi 'Kamera' hakkında övgüler arka arkaya gelmeye devam ediyor. BuzzFeed'in övmeye doyamadığı film hakkında 12 bilgiyi listemizde derledik.

Senaryosu Isa Mazzei tarafından oluşturulan film, ilgi çekici bir konuyu işliyor ve alışıldık korku filmlerinin çok dışında bir kurguya sahip. Film hakkında bilmeyi isteyebileceğiniz bilgileri 12 alt başlık altında topladık.

1. Kasım ayının başında duyurulan 'Kamera' filminin yapımcılığını üstlenen Blumhouse Productions, daha önce Kapan, Ruhlar Bölgesi ve Paranormal Aktivite gibi efsane korku filmlerinin de yapımcısıydı. Filmin dağıtım haklarını elinde bulunduran şirket ise Netflix.

2. Filmin odak noktası, herkesin varlığından haberdar olduğu fakat konuşmaktan çekindiği bir konu: Kamera Modellerinin Dünyası

3. Filmde kamera modeli olan ve hesabı çalınan Alice'in hikayesi anlatılıyor.

4. Hacklenmesi ve hesabının çalınması, Alice'in umutsuz olmasına yol açarken bir yandan da onu, intikam için susamış biri haline dönüştürür.

5. 'Kamera', genel anlamda psikolojik gerilim türünde bir film olmasına karşın, kan dondurucu sahneleri de içinde barındırıyor.

6. Filmin ana karakterini 'The Handmaid's Tale' dizisindeki Janine rolüyle beğeni toplayan Madeline Brewer canlandırıyor.

7. Film, vermek istediği mesajla can alıcı noktalara temas ediyor ve insan-teknoloji arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu harika şekilde yansıtıyor.

8. Yalnızca kamera modellerinin değil, aynı zamanda trollerin, internet sayesinde ünlü olanların ve tüm dijital dünyanın karşılaştığı gerçekliği de konu alıyor.

9. Filmin senaristi Isa Mazzei, uzun zaman kamera modelliği yapmış biri ve filmin fikri tamamen ona ait.

10. Mazzei, filmi çekmelerindeki amacı, insanların seks işçileriyle empati yapabilmesini sağlamak olduğunu söylüyor.

11. Film aynı zamanda kadınların karşı karşıya kaldığı en büyük problemlerden taciz, zorbalık ve bağnazlık konularına da değiniyor.

12. Özet olarak, eğer siz de klişeleşmiş korku senaryolarından sıkıldıysanız, güçlü senaryosuyla 'Kamera', sizin için iyi bir alternatif.