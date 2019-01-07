Geçtiğimiz yıl CES 2018 kapsamında konsept model olarak gördüğümüz otomobilin son hali CES 2019 kapsamında karşımıza çıktı.

Elektrikli araç piyasası gün geçtikçe büyürken, Çin'den bir firma geçtiğimiz yıl oldukça enteresan bir iç kabin tasarımına sahip olan SUV aracını basına tanıtmıştı. Tam 49 inçlik (1.25 metre) devasa bir ekran barındıran modelin bir konsept tasarım olduğu söylenmişti ve bu modelin bu şekilde tasarlanması beklenmiyordu. Ancak aracın ön konsolunu tamamen kaplayan bu dev ekran, CES 2019'da da karşımıza çıktı.

Oldukça şık bir iç tasarıma da sahip olan aracın ön koltukları, otonom moddayken sohbet edilmesi için ya da film izlenebilmesi için 12 derece kadar içe doğru dönebiliyor. Bununla birlikte direksiyon simidine yerleştirilmiş 7 inçlik mini ekran sayesinde araçla ilgili bütün ince ayarları kolaylıkla yapabileceksiniz. Ayrıca bu 7 inçlik ekran, daha öndeki devasa ekran için de bir uzaktan kontrol imkanı sağlayacak.

Elbette bu tip devasa bir araç içi ekranın bir sesli asistanla gelmesi sizleri şaşırtmayacaktır. Çinli Byton, aracın sesli asistanı için Amazon ile anlaştı. Araçta Alexa desteğinin yanı sıra Byton'a özel bir Amazon Music yazılımı da yer alacak.

Byton SUV'nin başlangıç fiyatı 45.000 dolar olacak ve bu özellikleri bu fiyata sunmasıyla piyasada ciddi bir boşluğu doldurabilir. Son olarak aracın tam dolu bir batarya ile 523 kilometrelik bir menzile ulaştığını belirtelim. Araçla ilgili yeni bilgiler 2019 içerisinde paylaşılacak.