Steam'de 10 TL'nin Altına Alabileceğiniz 10 Oyun

Dün sizlerle Cadılar Bayramı kapsamında indirime giren Steam oyunlarından seçkiler paylaşmıştık. Bugün de 10 TL altına alınabilecek en sağlam oyunları listeliyoruz.

Steam, bu yılın sonlarına yaklaşırken 3 büyük indiriminden ilkini oyunculara sundu. Yarın (1 Kasım) 20.00'da sonlanacak olan indirimlerde sizler için 10 TL'nin altında satın alabileceğiniz oyunları listeledik.

Friday the 13th: The Game (8,85 TL)

Tür: Gerilim/Korku

Eski Fiyat: 59 TL

Neden Almalısınız: Filmin sevenlerinden olun ya da olmayın, bu oyun ile arkadaşlarınızla korku dolu anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca indirim gerçekten de çok iyi.

Don't Starve Together (9.60 TL)

Tür: Survival

Eski Fiyat: 24 TL

Neden Almalısınız: Ucu bucağı olmayan oynanış ve keyifli bir çok oyunculu deneyimi. Tavsiyemizdir.

Bioshock 1-2 Remastered (7.75 TL)

Tür: FPS

Eski Fiyat: 31 TL

Neden Almalısınız: Her iki oyun da FPS tarihinin en iyilerinden. İndirim de oldukça sağlam.

Terreria (9 TL)

Tür: Indie/Macera

Eski Fiyat: 18 TL

Neden Almalısınız: Biraz eski bir yapım olsa da bir döneme damga vurmuş yapım, bu indirimle kaçmaz.

Left 4 Dead 2 (3.70 TL)

Tür: FPS

Eski Fiyat: 18.5 TL

Neden Almalısınız: 10 senelik bir yapım ancak henüz eskimiş değil. Halen yüz binlerce insan tarafından oynanıyor ve oyunda halen hayat var.

Euro Truck Simulator 2 (9.75 TL)

Tür: Simülasyon

Eski Fiyat: 39 TL

Neden Almalısınız: Oyun ülkemizin en çok sevilen yapımlarından. Gerçek radyolar yamasını kurun ve yollara koyulun.

SOMA (9.80 TL)

Tür: FSP/Macera

Eski Fiyat: 49 TL

Neden Almalısınız: Buraya iki üç cümleyle sıkıştırmak istemiyoruz; ancak biraz İngilizceniz varsa bu oyunu kesinlikle deneyimleyin. Listenin en sağlam oyunlarından.

Just Cause 3 (6.75 TL)

Tür: Aksiyon

Eski Fiyat: 45 TL

Neden Almalısınız: Neden almayasınız? Hem muhteşem bir indirim var ortada hem de son dönemlerin en eğlenceli aksiyon oyunlarından biri.

Crypt of the NecroDancer (4.80 TL)

Tür: Indie/Rogue-Like

Eski Fiyat: 24 TL

Neden Almalısınız: Listedeki favori oyunum. Rogue-Like oyunları seviyorsanız, bu ritim tabanlı oyunda kendi müziklerinizi dahi kullanabilirsiniz.