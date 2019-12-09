Cadillac, araba tutkunlarının karşısına ‘Cadillac Live’ adında yeni bir hizmet ile çıkıyor. Bu yeni internet hizmetinden yararlanarak galeri turu atabilir ve istediğiniz araç modellerinin özelliklerine göz atabilirsiniz.

Cadillac'ın yeni internet hizmeti Cadillac Live ile oturduğunuz yerden galeri turu atabilir ve istediğiniz araç modellerinin özelliklerine göz atabilirsiniz. Bunlara ek olarak herhangi bir sorunuz olduğunda iPhone cihazlar ile canlı video bağlantısı kurup çalışanlara sorularınızı iletebilirsiniz.

Bu yeni internet servisinin sağladığı en güzel özelliklerden biri; istediğiniz arabalar hakkında daha detaylı bilgi almak için uzun yolculuklar yapmanıza gerek kalmaması. Ayrıca temsilcilerden aksesuarlar, renk ve tekerlek seçenekleri hakkında da dijital arayüz yoluyla bilgi alabileceksiniz.

İnternet üzerinden satış yapılmıyor:

Bu yeni hizmetin sunmadığı bir seçenek bulunuyor. O da araba satın alma. Tesla ve Polestar gibi benzer şirketlerin aksine Cadillac Live ile internet üzerinden araba satışı yapılmıyor. Araba satın alma işlemleri hâlâ yerinden yapılıyor. Yine de Cadillac Live’ın sunduğu imkânlar, satın alacakları araca karar verme sürecinde kullanıcılara oldukça yardımcı olacak.

Cadillac’ın performans odaklı CT4-V ve CT5-V model araçlarının fiyatları geçtiğimiz günlerde açıklandı:

Araçlar ile ilgili bazı detaylar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bunun ardından araçların fiyatları da merak konusu hâline geldi. Yeni araçların ATS-V ve CTS-V modellerinden daha az performansa sahip olmasına karşın fiyatları daha ucuz.

Cadillac CT4-V modelinin bir önceki modeli Cadillac ATS-V, piyasada en az 60 bin dolar (346.931 TL) fiyat etiketiyle satılıyordu. Cadillac CT4-V de iki farklı seçeneği ile daha ucuz bir fiyata satılıyor. Aracın arkadan itişli modeli, 45.590 dolar (263.624 TL) fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor. 4 çeker model ise 46.590 dolar (269.406 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Cadillac CT5-V de benzer şekilde bir önceki modeli CTS-V aracından daha ucuza satılıyor. Cadillac, CTS-V modeli için 86.995 dolar (503.139 TL) taban fiyatı belirlemişti. Cadillac CT5-V aracının arkadan itişli modeli 48.690 dolar (281.600 TL) fiyat etiketiyle alıcılarını bekleyecek. Cadillac CT5-V’nin dört çeker modeli ise 51.290 dolar (296.755 TL) fiyat etiketine sahip. İki modelin de birkaç ay içerisinde piyasaya sürüleceği öngörülüyor.