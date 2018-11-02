Kansere Sebep Olan Papilloma Virüsü Nasıl Evrimleşti?

Kansere sebep olan ve milyonlarca yıl önce ortak atalarından ayrılan Papilloma Virüsü'nün evrimi.

Kansere sebep olan Papilloma Virüsü (HPVs), en yakın atalarından yaklaşık yarım milyon yıl önce ayrıldı. Bu ayrılma ise Arkaik Neandertaller ve Modern Homo Sapienslerin arasındaki ayrılmayla neredeyse aynı zamana denk geliyor.

Epidemiyolojik çalışmalar, HPVs’in kalıcı enfeksiyonla birlikte kanserin ana sebebi olduğunu ortaya koyuyor. HPVs’in kökeni ve evrimi ise henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Kansere sebep olan HPVs, HPS16 ve diğer HPV türlerinin evrimini daha iyi anlayabilmek için araştırmacılar virüsleri, primatlardan ve kansere sebep olan en yakın ortak atalarından izole ederek inceledi.

Sonuçlara göre kansere sebep olan Papilloma Virüslerinin evriminin ilk basamağı ana ekosistemdeki niş adaptasyonları. Bu adaptasyonları da, primatlarla 40 milyon yıl boyunca birlikte geçirdiği evrim takip ediyor. Araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre virüs, neandertallerden Afrika dışı modern insanlara cinsel yolla 80 bin yıl önce geçti ve melezlendi.

Otoritelere göre, Papilloma Virüslerinin evrimini anlamak, HPV tesirli kanserlerin altında yatan mekanizmaları anlamamız için gerekli.