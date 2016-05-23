Bir Uçak, Araçların Seyir Ettiği Otobana Acil İniş Yaptı

California semalarında rutin bir uçuş gerçekleştirirken motor arızası yapan uçak, araçların yüksek hızlarda seyir ettiği otobana iniş yaptı.

Uçakların otobanlara indiğinde ilk akla gelen California oluyor. Daha önce de onlarca kez, acil durum yaşayan uçakların otobanlara indiğine şahit olmuştuk. Şimdi ise tek motorlu uçakla normal seyrini gerçekleştiren ekip, uçuş esnasında motorun aniden durmasıyla tek çareyi otobana inmek olarak buldu.

36 yaşındaki öğrenci pilot ve 25 yaşındaki eğitmen pilotun tek motorlu uçak ile gerçekleştirdiği uçuş bir anda faciaya döndü. Uçuş esnasında motoru duran uçak için may-day veren pilotlar, cuma günkü uçuşta kurtulmak için tek şansları olan otobana inişlerini gerçekleştirdiler.

İniş esnasında araçlara temas etmeden başarılı bir iniş gerçekleştiren eğitmen pilot, otobana indikten sonra, araçların aniden durmaması adına, 500 metre daha yol kat ederek uçağı tamamen durdurdu. Ardından acil yardım ekipleri gelerek olaya müdahale etti. Kanatları tamamen sökülen uçak otobandan kaldırıldı ve bakıma alındı.