Çalınan Apple ID'ler Üzerinden Mobil Ödeme Hırsızlığı

Çin'de bulunan kullanıcılar son zamanlarda mobil ödeme kısmında birtakım yetkisiz işlem yaşadıklarını bildirdiler.

Çin'de aktif hizmet veren ve popüler olarak kullanılan iki büyük mobil ödeme şirketi bulunmakta. Bunlardan ilki bizim de AliExpress üzerinden yaptığımız alışverişlerde yakından tanıdığımız AliPay, bir diğeri ise ülkemizde kullanılmayan WeChat Pay. Bu iki mobil ödeme şirketinin kullanıcıları son zamanlarda yetkisiz olarak işlem uygulayan Apple App Store harcamalarını bildirdiler. Birkaç kullanıcı hileli işlemlerden dolayı 300 dolar civarında para kaybetmiş durumda.

Mobil ödeme şirketlerine gelen şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, şirketler suçun çalınmış olan Apple ID'lerde bulunduğunu söylüyor. Şimdilik birtakım araştırmalar halen devam ediyor, AliPay kullanıcılarına tavsiye ve önlem amaçlı parola istenmeden yapılabilecek alışveriş miktarını minimum düzeylere indirmelerini söyledi. Hem AliPay şirketi hem de WeChat yaşanan bu durumu onaylıyorlar, şu an için ise kaç kişinin bu durumdan etkilendiği konusunda net bir açıklama yapmadılar.

Sorun, Apple ID'lerinin ödeme yöntemlerine bu mobil ödeme şirketlerini ekleyenlerde ortaya çıkıyor. Ancak Apple ID hesaplarının kimler tarafından veya nasıl çalındığı konusunda da halen bir bilgi bulunmuyor.