Çalışanlarını Mutlu Etme Konusunda En İyi Olan 15 Şirket

Çalışanların profesyonel hayatları hakkında anonim olarak bir araya gelebildikleri, şirketleri hakkında konuşabildikleri ve iletişim kurabildikleri Blind, geçtiğimiz günlerde oldukça önemli bir anket yaptı. Kullanıcılarına, kişisel gelişim ve mutluluk konularında sorular yönelten platform, alınan yanıtları bir araya getirdi. Gelin çalışanlarını mutlu etme konusunda en iyi şirketlere yakından bakalım.

Şirket çalışanlarının genelde şirketleri hakkında olumsuz konuşması, şirket kültürüne dair detaylar vermesi ya da maaş bilgisi paylaşması, şirketler tarafından istenmeyen durumlardır. Bu noktada devreye girerek çalışanların profesyonel yaşamları hakkında bazı şeyleri anonim olarak tartışmalarına imkân veren Blind, geçtiğimiz günlerde bir anket yaptı ve çalışanların, şirketlerinde mutlu olup olmadığını sordu.

Anketin toplamda 3,2 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı olan bir platformda yapılması, sonuçların dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Anketten ortaya çıkan sonuçlarsa bireysel gelişim ile çalışanların mutluluğu arasında bir bağ olduğunu gösteriyor. Gelin sonuçlara daha yakından bakalım.

Sitenin kullanıcılarına sadece iki soru soruldu:

9 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette ilk soru, "2019 yılında kuruluşunuzda çalışırken ne kadar gelişim yaşadığınızı düşünüyorsunuz?" şeklindeydi. Ankette kullanıcıların tercih edebilecekleri yanıtlarsa şöyleydi:

"Önemli seviyede"

"Orta seviyede "

"Gelişim gösterdiğimi düşünmüyorum"

​Site kullanıcılarına yöneltilen ikinci soruysa "Çalıştığınız şirkette mutlu musunuz?" sorusuydu. Kullanıcıların seçebilecekleri yanıtlar da aşağıdaki gibiydi.

"Evet, memnunum"

"Hayır, memnun değilim"

​Toplamda 10.129 kişinin katılım sağladığı anket sonuçlarını değerlendiren Blind, hem çalışanlarına gelişim fırsatı veren hem de çalışanlarını mutlu eden şirketleri ayrı ayrı listelerle açıkladı.

İşte çalışanlarına gelişim fırsatı veren şirketler:

Blind'ın yayınladığı listede ilk üçte Bloomberg, Juul ve Cruise isimli firmalar yer alıyor. Listenin geri kalanındaysa yakından tanıdığımız Facebook, Spotify, Google, Lyft, Walmart, Uber, LinkedIn gibi şirketler var. Çalışanları mutlu olan şirketlerdeyse sıralamada bazı değişiklikler göze çarpıyor.

İşte çalışanlarını mutlu eden şirketler:

Bir önceki listede 15. sırada olan Netflix, bu listede ilk sıraya yerleşiyor. Bloomberg, ilk üçteki yerini korurken ServiceNow ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Listenin geri kalanında Google, Tesla, PayPal, Pinterest, Facebook, Lyft, LinkedIn, Spotify, Cisco gibi teknoloji dünyasının yakından tanıdığı şirketler dikkat çekiyor.

Anketle birlikte yayınlanan sonuçlara göre önemli bir gelişim gösterdiğini düşünen çalışanlar, orta seviyede gelişim gösterdiğini düşünenlere göre daha mutlular. Bunları orana vurmak gerekirse ilk grup %79 oranında mutluyken ikinci grupsa %57 oranında mutlu. Gelişim kaydedemediğini düşünen çalışanlarsa %16'lık mutluluk oranıyla karşımıza çıkıyor. Bu sonuçlara bakarak çalışanlarına gelişim fırsatı sunan firmaların daha mutlu çalışanlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Araştırma sonuçlarını verdikten sonra Blind platformunun ülkemizde yaygın olmamasından dolayı herhangi bir Türk şirketine dair veri olmadığını da ekleyelim. Ülkemizde böyle bir liste yapılacak olsaydı Webtekno'nun da listede kesinlikle yer alacağını çalışanlar olarak söyleyebiliriz :)