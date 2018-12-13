Eski çalıştığı işini bırakarak YouTube'da oyun videoları çekmeye başlayan YouTuber'ın serveti duyanları şok etti.

Tesco’da ürünleri raflara dizmekle görevli olan 27 yaşındaki Dan Middleton, işinden istifa ettikten sonra YouTube’da oyun videoları çekmeye başladı. Kanal şu anda 20 milyonun üzerinde takipçiye sahip.

Genellikle çocukların ilgisini çeken kanalda oyun videoları bulunuyor ve videolarda bulunan izlenme sayıları 500.000’den başlayarak 44 milyona kadar gidiyor.

Tabii ki bu izlenme sayıları bir şekilde paraya dönüşüyor. Forbes Dergisinin tahminlerine göre İngiltere’de bulunan YouTuber’ın geçtiğimiz sene kazandığı para 14.500.000 pound. Bu da kabaca bir hesapla 98 milyon TL civarında bir para yapıyor.

Bu büyük başarıyla Dan en çok kazanan İngiliz YouTuber olma unvanını da kazanıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda YouTube’un hiç hazır olmadığı bir şey olduğunu söyleyen Dan, YouTube’un son beş yıl içinde evrildiğini ve eskiden YouTuber olmak diye bir meslek olmadığını belirtti.