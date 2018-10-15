Call of Duty: Black Ops 4 Satış Rekoru Kırdı

Call of Duty: Black Ops 4 çıkış yaptığı gün satış rekoru kırarak Activision'ın en iyi çıkış yapan oyunu oldu.

Geçtiğimiz hafta çıkan Call of Duty: Black Ops 4, oyun topluluklarından bir hayli olumlu tepki aldı. Oyuncular yeni “Blackout” battle royale moduna adeta bayıldılar. "Zombiler" de oyunun oldukça sevilen yönlerinden. Çıktığı ilk gün satış rekoru kıran oyun, Activison'ın en başarılı çıkış yapan oyunu unvanını aldı.

Satış rakamları hakkında açıklama yapmayan Activision, oyunun başarısı hakkında şu bildiriyi yayınladı: “Call of Duty: Black Ops 4, Activison tarihindeki en büyük dijital çıkışı yaparak yeni bir lansman günü rekoruna imza attı. Oyunun çıkışının ilk günü için dijital satış rakamları, Call of Duty: WWII tarafından 2017’de kaydedilen rekoru geride bıraktı. Oyun ayrıca ilk günde dünya çapında en çok satan Activision Xbox One dijital oyunu olma unvanını elde etti. Blizzard’ın Battle.net web sitesinde satışa sunulan ilk Call of Duty oyunu olan Black Ops 4’ün PC versiyonu, lansman gününde bayi bazında oldukça yüksek satışlara imza attı.”

Özellikle “Blackout” battle royale moduyla dikkat çeken Call of Duty: Black Ops 4, yakaladığı bu başarı sayesinde uzun süre oynanacak bir oyun haline gelecektir; nitekim Call of Duty serisinin bazı oyunları hâlâ çevrimiçi ortamda oyunculara ev sahipliği yapmakta.