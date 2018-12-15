Call of Duty: Black Ops 4, Önümüzdeki Hafta Güncelleniyor

Call of Duty: Black Ops 4 önümüzdeki hafta özel oyun modu ve skin seçeneklerine sahip olacak.

Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale modu olan Blackout modu, önümüzdeki hafta gelecek olan güncelleme ile birlikte özel maç seçeneğine ve silah skinlerine sahip olacak. Treyarch'ın resmi olarak açıkladığı güncelleme ile birlikte maksimum 12 kişi ile birlikte özel maçlar düzenleyecebileceksiniz.

Call of Duty gibi büyük isimlerin de Battle Royale dünyasına adım atmış olması, bir nebze de olsa diğer oyunlara kıyasla farklılık oluşturup oyuncular tarafından oldukça sevilmişti. Aktif olarak ise beklenenin üstünde bir oyuncu sayısına sahip olan Call of Duty: Black Ops 4 Blackout modu, önümüzdeki hafta gelecek olan güncelleme ile özel maç kurulabilir duruma gelecek. Üstelik gelecek olan tek yenilik de bununla sınırlı değil. Artık silahlarda skinler kazanıp kullanabileceğiz.

Treyarch'ın Reddit üzerinden yaptığı resmi açıklama ile, özel maç seçeneği sayesinde haritayı daha rahat ve özgürce öğrenebilip, haritada bulunan gizli öğeleri bulabileceğiz. Ancak harita üzerinde herhangi bir değişiklik (hava durumu, nerede doğacağını seçme, fırtınayı kapatma gibi) yapılıp yapılamayacağı konusunda hiç bir detay verilmedi. Silah skinleri ise tüm Blackout oyunlarında kullanılabilir durumda olacak. Bunları oyunun tüm multiplayer modlarında kazanabileceğiz ve maçlardan önce Armory menüsünde istediğimiz şekilde ayarlayabiliyor olacağız.