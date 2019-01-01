Call of Duty: Black Ops 4'te 1 Dolara 'Nokta' Satılıyor

Activision, bu kez mikro ödemeler konusunda kendini dahi aştı ve silah hedeflemede kullanılan kırmızı noktayı parayla satmaya başladı.

Mikro ödemeler özellikle son yıllarda rekabetçi oyunların yükselişiyle yeniden tartışılır oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca bu konuda ağır eleştirilen firmalardan biri olan EA Games bir miktar geri adım atmışken, Activision akla hayale gelmeyen bir işe imza attı.

60 dolar gibi bir fiyatla oyunculara sunulan Call of Duty: Black Ops 4, özellikle battle royale moduyla büyük ilgi çekti. Yakın gelecekte PUBG'nin tahtına göz diken oyunda satılan bir ürün herkesi şok etmiş durumda. Buna göre Reflex işaretçisi yerine kırmızı bir nokta koymak isterseniz, bunun için Activision'a 100 CoD Points ödemeniz gerekiyor. Bu da tam olarak 1 dolara denk geliyor.

Oyundaki Black Market isimli satış mağazasındaki her şeyi almak isterseniz, bunun için binlerce dolar ödemeniz gerekiyor. Ayrıca sadece oynayarak açamayacağınız tonla materyal mevcut. Activision eğer bu şekilde devam ederse, Star Wars Battlefront 2 ile büyük bir tepkiyle karşılaşan EA Games'in akıbetini yaşayacak gibi duruyor.