Call of Duty: Black Ops 4'ün 1.10 Güncellemesi Yayınlandı

Treyarch, geçtiğimiz ekim ayında duyurduğu ilk büyük güncellemeyi en sonunda yayınladı. Oyunların bir anda çökmesi, aquad maçlarında bağlantı problemleri, red dot kullanımında kırmızı noktanın birden bire kaybolması gibi büyük sorunlara en sonunda çözüm üretiliyor.
11 Aralık'ta PS4 oyuncularının Operation Absolute Zero güncellemesi ile edindiği 1.10 yaması, artık PC ve Xbox One oyuncuları için de indirilmeye hazır.
Call of Duty: Black Ops 4 - 1.10 Güncellemesi
- Blackout özel maç desteği eklendi.
- Silah geliştirmeleri ve silahlara skin desteği getirildi.
- Blackout için ses ve harita güncelleştirmeleri yapıldı.
- Zombies modunda birçok hata ve sorun düzeltildi.
- Zero için enge ve stabilite düzeltmeleri yapıldı.
- Blackout haritası baştan sona sorunlardan arındırıldı.
- Zombies modundaki oynanış ve denge sorunları giderildi.
- Bütün modlar için oto-hızlı koşma opsiyonu eklendi.
- Tüm modlarda maçların donması, çökmesi ve oyundan atma sorunları düzeltildi.