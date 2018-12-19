Call of Duty: Black Ops 4'ün 1.10 Güncellemesi Yayınlandı

Özellikle Battle Royale modu ile oyuncuların büyük ilgisini çeken Call of Duty: Black Ops 4 için ilk büyük güncelleme yayınlandı.

Treyarch, geçtiğimiz ekim ayında duyurduğu ilk büyük güncellemeyi en sonunda yayınladı. Oyunların bir anda çökmesi, aquad maçlarında bağlantı problemleri, red dot kullanımında kırmızı noktanın birden bire kaybolması gibi büyük sorunlara en sonunda çözüm üretiliyor.

11 Aralık'ta PS4 oyuncularının Operation Absolute Zero güncellemesi ile edindiği 1.10 yaması, artık PC ve Xbox One oyuncuları için de indirilmeye hazır.

Call of Duty: Black Ops 4 - 1.10 Güncellemesi