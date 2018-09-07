Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royal Modu Fragmanı

Heyecanla beklenen Call of Duty: Black Ops 4'ün battle royal modu için tanıtım videosu nihayet yayınlandı. Fragman, geliştiricilerin aksiyonu bol bir battle royal modu hazırladığını gösteriyor.

Battle royal oyun severler için mükemmel bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki, içinde silah bulunan neredeyse tüm oyunlar bir battle royal modu yayınlamaya başladı. Yakında FIFA ya da PES’ten de bir battle royal modu görürsek normal karşılayabiliriz.

Call of Duty: Black Ops 4’ün bir battle royal moda sahip olacağı çok uzun zamandır konuşuluyordu. Fakat ne Treyarch ne de Activision, Blackout adına sahip olacak battle royal modu hakkında detay vermiyordu. Ancak artık Blackout için geri sayıma başlayabiliriz.

Activision ve Treyarch, Call of Duty’nin resmi YouTube kanalı üzerinden Blackout modunun tanıtım videosunu yayınladı. Kanatlar, halatlar, bolca silah ve merminin bulunduğu videoda geliştiricilerin iyi bir battle royal mod geliştirmek için fazlasıyla çalıştığı belli oluyor.

Blackout modu, 10 Eylül Pazartesi’den itibaren kapalı beta sürümü ile oyuncularla buluşacak. Call of Duty: Black Ops 4 ise 12 Ekim’de resmi olarak yayınlanacak. Aksiyon ve adrenalin dolu Blackout modunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.