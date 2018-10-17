Black Ops 4'ün Battle Royale Modu Şaşırtıcı Derecede İyi

PUBG ve Fortnite: Battle Royale'in adeta domine ettiği türe yeni bir rakip geliyor gibi. Call of Duty serisinin yeni oyunu, ikilinin tahtına aday olabilir.

Tam 15 yıldır FPS türünün en devasa yapımlarından biri olmayı başaran Call of Duty serisi, son oyunuyla bambaşka bir yola girdi. En büyük rakibi Battlefield'ın aksine tek kişilik oyun modundan tamamen vazgeçen oyun, bu sene Battle Royale modunu da içeriyor olacak.

İlk oyunuyla tamamen tek kişilik moda odaklanan Black Ops serisi için alınan bu karar bambaşka bir yazının konusu olabilir. Buna karşın bir süre öncesine kadar oyuna 'çeşni' olsun diye eklendiği düşünen modun bağımlılık yapacak kadar mükemmel olduğu söyleniyor. Özellikle Shroud gibi PUBG ustası bir oyuncunun dahi oyunu bırakıp CoD: Black Ops 4'e geçecek kadar beğendiği oyun, piyasada kendine bir yer edinebilir.

1'e 99 oynuyorsunuz, etrafta silahlar ve envanterler var ve her seferinde güvenli bölgeye ilerliyorsunuz. Buraya kadar değişen hiçbir şey yok: Ancak Black Ops 4'ün işin içine kattığı bambaşka bir unsur var: ATV'ler... Diğer Battle Royale temalı oyunlarda da çeşitli araçlar bulunuyordu ancak Black Ops 4'te ATV'ler, neredeyse haritanın her yerinde yer alıyor. Bu sayede haritada manevra kabiliyetiniz üst düzeye çıkıyor.

Bu bağlamda daha iyi grafikleri olan bir PUBG ile daha tempolu bir Fortnite'ın karması diyebiliriz Black Ops 4 için... Oyunun abartılı fiyatı hepinizin malumu. Kısa vadede Black Ops 4'ün devasa bir patlama yapmasının yolundaki en büyük engel bu olacaktır.