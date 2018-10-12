Call of Duty: Black Ops 4'ün İnceleme Puanları Yayınlandı

Dün sizlerle PS4'teki fiyatını paylaştığımız ve Türkiye'deki oyuncuları ziyadesiyle sinirlendiren Call of Duty: Black Ops 4'ün inceleme puanları sağlam bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Call of Duty: Black Ops 4'ün inceleme ambargosu bugün kaldırıldı ve oyunun incelemeleri de birbiri ardına gelmeye başladı. Hikaye modunu ve tek oyunculu diğer modları tamamen oyundan çıkararak büyük tepki çeken oyunun çok oyunculu deneyimi büyük beğeni kazanmışa benziyor.

Call of Duty: Black Ops 4 - Metacritic Notları

Game Informer: 95/100

PlayStation LifeStyle: 90/100

Attack of the Fanboy: 90/100

AusGamer: 90/100

TrueGaming: 90/100

Saudi Gamer: 90/10

Hobby Consolas: 88/100

COGconnected: 87/100

Multiplayer.it: 85/100

XGN: 85/100

Everyeye.it: 80/100

Meristation: 80/100

Jeuxvideo.com: 80/100

JeuxActu: 80/100

Gördüğünüz üzere oyuna 80'in altında not veren tek bir inceleme sitesi dahi bulunmuyor. Buna karşın, oyunun kullanıcı ortalamasının 5.8/10 olması da kafaları karıştırmıyor değil. Bunun tek kişilik mod olmadığını yeni öğrenen oyuncular olduğunu pek sanmıyoruz; açıkçası oyunun 'ana akım' siteler dışında farklı mecralarda da incelenmesini beklemekte fayda var.