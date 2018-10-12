Call of Duty: Black Ops 4'ün İnceleme Puanları Yayınlandı

Call of Duty: Black Ops 4'ün inceleme ambargosu bugün kaldırıldı ve oyunun incelemeleri de birbiri ardına gelmeye başladı. Hikaye modunu ve tek oyunculu diğer modları tamamen oyundan çıkararak büyük tepki çeken oyunun çok oyunculu deneyimi büyük beğeni kazanmışa benziyor.
Call of Duty: Black Ops 4 - Metacritic Notları
- Game Informer: 95/100
- PlayStation LifeStyle: 90/100
- Attack of the Fanboy: 90/100
- AusGamer: 90/100
- TrueGaming: 90/100
- Saudi Gamer: 90/10
- Hobby Consolas: 88/100
- COGconnected: 87/100
- Multiplayer.it: 85/100
- XGN: 85/100
- Everyeye.it: 80/100
- Meristation: 80/100
- Jeuxvideo.com: 80/100
- JeuxActu: 80/100
Gördüğünüz üzere oyuna 80'in altında not veren tek bir inceleme sitesi dahi bulunmuyor. Buna karşın, oyunun kullanıcı ortalamasının 5.8/10 olması da kafaları karıştırmıyor değil. Bunun tek kişilik mod olmadığını yeni öğrenen oyuncular olduğunu pek sanmıyoruz; açıkçası oyunun 'ana akım' siteler dışında farklı mecralarda da incelenmesini beklemekte fayda var.