Call of Duty Black Ops 4'ün Fiyatı Türk Oyuncuları Çıldırttı

Son dönemde standart versiyonları üzerinden dahi 500 TL gibi fiyatları görmeye başlayan PS4 oyunları, Türkiye'deki PS4 sahiplerini çıldırtma seviyesine geldi.

Son olarak Call of Duty: Black Ops 4'ün neredeyse konsol fiyatına ulaşan Digital Delux Enchanced versiyonu, oyuncuları fazlasıyla sinirlendirdi. Tam 869 TL'den satılan yapımın, ödeme kuru dolar olan PSN'lerdeki fiyatı ise 129 dolar.

Özellikle Twitter üzerinden Playstation Türkiye'ye isyan eden oyuncular için PS4'te oyun almak ciddi bir zorluk halini almaya başladı. Neredeyse asgari ücretin yarısına ulaşan oyun fiyatları, gelecek dönemde piyasaya çıkacak olan yeni nesil konsolların akıbetini de şimdiden düşündürür oldu.

Elbette konuyla ilgili Playstation Türkiye'nin yegane açıklaması 'döviz kurları' olacaktır. Kendilerine hak vermemek elde değil ancak bu şekilde adeta bir çıkmaz sokağa doğru gidiyoruz. Yurtdışında standart olarak '59 birim' (dolar veya euro) üzerinden satın alınan oyunlara neredeyse 1000 TL'ye varan bedeller ödemek, Türkiye'deki oyuncular için fazlasıyla zor. Bakalım bu girdaptan nasıl çıkılacak veya çıkılabilecek mi.