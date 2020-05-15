Call of Duty: Mobile’a Gelecek Yeni Silahlar ve Modlar

Sezon ortası güncellemesiyle birlikte Call of Duty: Mobile'a yeni silah ve yeni el bombası da dâhil olmak üzere birçok yenilik geliyor. Güncellemede oyuncuları bekleyen yeniliklerin neler olduğuna yazımızdan göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir blog yazısında Call of Duty: Mobile’a yeni eklentiler geleceğini duyuran geliştirici firma Activision, şimdiyse sezon ortası güncellemesiyle gelecek yenilikleri tanıttı. Yapılan açıklamalara bakacak olursak yayınlanacak yeni sezon ortası güncellemesiyle birlikte oyun içi içerik bir hayli artacak gibi görünüyor.

Bu noktada yeni güncellemeyle birlikte oyuncuları bekleyen yenilikler arasında yeni silahlar, yeni bir el bombası, yeni bir oyun modu, yeni Sezonluk Mücadeleler ve güncellenmiş oyun içi mağaza yer alıyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin yeni güncellemenin detaylarına daha yakından göz atalım.

Yeni silah:

Yeni güncellemeyle birlikte Call of Duty: Mobile’da kullanılabilecek silahların sayısı da arttı. Bu noktada oyuna eklenen en son silahsa hafif makineli tüfek tarzında olan Cordite oldu. Açıklamaya göre silah, oldukça geniş bir şarjör kapasitesi de sunuyor. Yeni silahın standart versiyonu, Sezonluk Mücadeleler tamamlanarak elde edilebilir.

Yeni el bombası:

Call of Duty: Mobile’da yer alan el bombaları, neredeyse beta sürecinden beri hemen hemen aynı. Bu noktada oyuncuların sesine kulak veren geliştirici ekip, nihayet oyuna Cryo Grenade adı verilen yeni bir bomba ekledi. Bu el bombasının özelliklerine gelecek olursak açıklamaya göre Cryo Grenade, patladığında düşmanları yavaşlatan bir tür hava yayıyor.

1v1 Düello modu:

Toplamda üç turda oynanan 1v1 Düello modu, hızlı maçlar arayan oyuncular için oldukça uygun bir tercih olabilir. Her turdan sonra tarafların değiştiği modun ilk turunda, oyuncular normal silahlarla oynayabiliyorken turu kaybeden oyuncular bir sonraki turda oynanacak silah türünü belirleyebiliyor. 1v1 Düello modunda ayrıca Vahşi Batı temasına sahip yeni Saloon haritası da yer alıyor.

Yeni Sezonluk Mücadeleler ve güncellenmiş oyun içi mağaza:

Yeni oyun içi ögelere ve yeni moda ek olarak Call of Duty: Mobile, sezon ortası güncellemesiyle birlikte oyunculara yukarıda saydığımız Cordite ve Cryo Grenade ögelerini kazanma şansı veren yeni Sezonluk Mücadeleler sunacak. Öte yandan oyun içi mağaza da artık oyuncuların satın alabileceği bir sürü yeni silah içeriyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni güncelleme, Poltergeist adı verilen yeni bir karakter sınıfını oyuna ekleyecek. Oyuncuların neredeyse tamamen görünmez olmasını sağlayan Aktif Kamuflaj yeteneğine sahip olan bu sınıfla birlikte oyuna yeni bir soluk gelecek gibi görünüyor.