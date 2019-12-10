CoD: Modern Warfare'in Battle Royale Haritası Keşfedildi

Bir Call of Duty: Modern Warfare oyuncusu, yaşadığı bir hata sonucu oyuna geleceği konuşulan battle royale modunun haritasını keşfetmiş gibi görünüyor. Paylaşılan görüntülerde haritanın kuş bakışı görüntüsü, önceki sızıntılarla da örtüşüyor.

Call of Duty: Modern Warfare için Battle Royale modu gelmesi artık kaçınılmaz görünüyor. İlk sızıntılar kasım ayında oyunun PC sürümünün dosyalarında ortaya çıktı ve battle royale moduyla ilgili olduğu düşünülen "BR" referansını içeriyordu. Şimdiyse oyunda gerçekleşen bir hata sonucu ortaya çıkan görüntüler, veri madenciler tarafından ortaya atılan iddiaları destekliyor.

Son zamanlarda gittikçe artan battle royale söylentilerini güçlendiren yeni bir oyun içi hata bulundu ve önceki sızıntılarda öne sürülen bölgeleri içeren bir haritaya erişim sağlıyor. Reddit kullanıcısı Nateberg3 tarafından paylaşılan yeni bir video, haritanın büyük ve geliştirilmiş halini ortaya çıkarıyor.

Oyuncu, videosunda Spec Ops haritası Verdansk'ın üstünde asılı halde kaldığı bir hatayı gösteriyor. Ardından kamerayı yavaşça döndürerek Spec Ops haritası ve aynı zamanda yeni Ground War haritası Port of Verdansk'a kuş bakışı olarak baktı.

Haritada daha önceki sızıntılarda gösterilen devasa bir stadyum ve battle royale modunda önemli bir rol oynayacağı belirtilen Gulag bölgesi de yer alıyor. Veri madencilerine göre Gulag Prison Camp bölgesinde iki oyuncu 1v1 karşılaşacak ve kazanan yeniden dirilecek.

Battle royale modunun 2020'de oynaması ücretsiz olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor. Geliştirici Infinity Ward'dan modu geleceğine dair hiçbir açıklama yapmasa da, bu video varlığına kesin bir kanıt gibi görünüyor.

İşte Call of Duty: Modern Warfare'in battle royal haritasından görüntüler: