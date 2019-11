CoD: Modern Warfare'e Gelecek İki Yeni Mod Ortaya Çıktı

Çıktığı gibi büyük beğeniler toplayan Call of Duty: Modern Warfare oyununa gelecek iki yeni mod ortaya çıktı. Oyun verilerinde yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkan modların ne zaman oyuna geleceği bilinmiyor.

Call of Duty serisinin fazlasıyla beğeni toplayan yeni oyunu Modern Warfare, günümüzde oyuncularına 10 farklı oyun modu sunuyordu. Tabii oyun modlarının sayısı yalnızca bu sayı ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde oyuna iki yeni oyun modu daha gelmişti: Cyber Attack (Siber Saldırı) ve Gunfight (Çatışma).

Fakat öyle görünüyor bu oyunun sahip olduğu oyun modları bununla da sınırlı olmayacak. Modern Warfare’ın bilgisayar sürümünde yapılan araştırmalar sonucunda iki yeni mod daha ortaya çıktı. İncelenen verilere göre iki oyun modunun isimleri Gun Course ve Marksman Range şeklinde olacak.

İki yeni moddan biri olacak Gun Course modu, Call of Duty oyuncularının daha önceden de tanıdık olduğu temaya sahip. Bu moddaki amaç oynadığınız eğitim haritasını önünüze çıkan düşmanları vurarak en hızlı şekilde tamamlamak. Tabii modda bir zorluk olmasaydı insanlar bundan ne zevk alırdı? Bu moddaki zorluk, en çabuk sürede bitirmeye çalıştığınız yerde karşınıza çıkan sivilleri vurmamak. Call of Duty: Modern Warfare 2’deki eğitim kursu gibi düşünün.

Oyuna geleceği söylenen ikinci bir mod da Marksman Range. Bu moda dair maalesef herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak oyun modunun adından yola çıkılırsa bir tahmin yürütülebilir. Modun muhtemel amacı belirli bir sürede vurabildiğiniz kadar hedefi vurmak. Tabii bu oyun modu, daha önceki oyunlarda Firing Range isimli silahları test etmemizi sağlayan modun yeni hali olabilir.

Yeni oyun modlarının ne zaman Modern Warfare’e geleceğine, hatta gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu bulunmuyor. Bazı haberlere göre ise yeni modlar, yakın zamanda çıkacak DLC ile birlikte gelebilir. Infinity Ward tarafından bu konuya dair bir açıklama yapılmadı.