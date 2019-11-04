CoD: Modern Warfare'da PS 5 ile İlgili Sürpriz Yumurta

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare'ın keşif süreci devam ediyor. Şimdi ise bir YouTuber, Call of Duty'de yer alan bir sürpriz yumurtayı fark etti. Bu sürpriz yumurta, yaklaşmakta olan PlayStation 5'in çıkış tarihini gösteriyor olabilir.

Oyunseverlerin uzunca bir süre heyecanla bekledikleri "Call of Duty: Modern Warfare", kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve oyunseverler şu sıralar, bu oyuna yoğunlaşmış durumdalar. Oyun, piyasaya sürüldüğü ilk gün bazı teknik sorunlar yaşamış olsa da şu sıralar oyunseverler, Call of Duty: Modern Warfare'la ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Hatta oyunda yer alan sürpriz yumurtalar bile ortaya çıkmaya başlamış durumda.

"ItsKapow" isimli bir YouTuber tarafından keşfedilen sürpriz yumurta, Call of Duty: Modern Warfare'ın "Tavorsk District" isimli bir haritasında ortaya çıkıyor. Bu sürpriz yumurtada "Actibase" isminde bir konsol bulunuyor. Hatta bu kapsamda konsolun özellikleri bile açıkça görülebiliyor. Dilerseniz ilk olarak Actibase olarak isimlendirilen bu konsola, ardından da bu konsolla ilgili en önemli detaya bakalım.

Aynı bölgede Actibase isimli oyun konsolunun üç yıl garantisinin olduğu ve 120 GB depolama alanına sahip olduğu da belirtiliyor. Ancak bu konsolla ilgili en önemli nokta, çıkış tarihiyle ilgili. Call of Duty: Modern Warfare'da yer alan bu sürpriz yumurta, Actibase'in piyasaya çıkış tarihini "25.11.2020" olarak gösteriyor. Bu tarih, Japon teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5'i piyasaya süreceği tahmini tarihle örtüşüyor.

Sony, PlayStation 5'le ilgili net bir tarih vermedi. Ancak yapılan açıklamalarda yeni oyun konsolunun 2020 yılının sonunda piyasaya sürüleceği ifade edildi. Dolayısıyla Call of Duty: Modern Warfare'da yer alan bu sürpriz yumurta, PlayStation 5'in çıkış tarihini gösteriyor olabilir. Ancak elbette bu sürpriz yumurtanın gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunuyor.

PlayStation 5'in oyunseverlere neler sunabileceği şu an için bilinmiyor. Sony'nin önde gelen isimleri buldukları her fırsatta PlayStation 5'in muhteşem özelliklere sahip olacağını söylüyorlar. Ancak oyunseverlerin, PlayStation 5'le tanışması için bir sene daha beklemeleri gerekiyor. 2020 yılının sonunun gelmesiyle birlikte PlayStation 5, piyasaya sürülecek ve oyunseverler bu konsolla tanışma imkanı bulacaklar.