Call of Duty Vanguard, Warzone'da Kendisini Gösterdi (Video)

Milyonlarca oyuncuya sahip olan Call of Duty: Warzone'da, Call of Duty Vanguard'a işaret eden bir şeye rastlandı. Oyun kazanıldığında bazı oyuncuların karşısına çıkan ve normalinden farklı olan oyun sonu animasyonunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bir silaha ve kıyafete sahip olan bir keskin nişancı görülüyor.

Oyuncuların her gün yalnız veya arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, çıktığı günden bugüne Call of Duty serisine milyonlarca oyuncu kazandırdı. Öte yandan Cold War ve Modern Warfare oyunlarıyla da başarısını sürdüren Call of Duty, şu zamanlarda yeni oyunu Vanguard’da ne sunacağı konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunun detayları tamamen sunulmamış olsa da kırıntı olarak da niteleyebileceğimiz birkaç şey ortaya çıkmış durumda. Bunlar, Warzone’da oyun kazanıldığında gösterilen animasyondan ve Activision’ın influencer’lara gönderdiği ufak fragmandan oluşuyor. Gelin bunlara birlikte bakalım.

Warzone'da bir anda çıkan sahne:

Normalde Warzone’da bir maçı kazandığınızda helikopter sizi -ve varsa ekibinizi- almaya gelir, tırmanırsınız ve uzaklaşırsınız. Fakat bazı oyuncuların karşılaştığı sahnede helikoptere binildiği sırada son kişinin havada kafadan vurulduğu görülüyor. Yere düşen karakter geride bırakılıyor ve kamera, 1940’tan kalma askeri Rus üniforması giyen bir keskin nişancıya çevriliyor.

Daha önce paylaşılan ve resmi olmayan bilgiler, Call of Duty Vanguard’ın İkinci Dünya Savaşı temalı olacağına işaret ediyordu. Farklı olan kısım ise savaşın 1945’te bitmeyeceği, dolayısıyla oyunun alternatif bir evrende geçeceği bilgisiydi. Ortaya çıkan gizemli karakterle bu iddiaların kuvvetlendiğini söyleyebiliriz.

Activision’ın yayımladığı kısa fragman:

Activision’ın influencer’lara gönderdiği kısa fragmanlara baktığımızda Modern Warfare serileriyle ilgisi olduğu düşünülen bir sembol görülebiliyor. Üzerinde Task Force 141 ibaresini gördüğümüz sembol, serinin unutulmaz karakterlerinden Captain Price’ı akıllara getiriyor. İçinde Captain Price’ın da bulunduğu bu birliğin oyuna nasıl bağlanacağı ise merak konusu.