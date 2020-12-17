Call of Duty: Warzone'da Görünmez Oyuncular Dehşet Saçıyor

Call of Duty: Warzone'un yeni sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bazı oyuncular yeni yayınlanan sezonun keyfini çıkarırken bazıları ise onlara huzursuzluk veriyor. Oyunda keşfedilen yeni bir açık, oyuncuların görünmez olmasına ve diğer kişileri bu şekilde etkisiz hale getirebilmesine sebep oluyor.

Mart ayında piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü andan itibaren oldukça başarılı oyuncu sayılarına ulaşan Call of Duty: Warzone için geçtiğimiz gün yeni sezon yayınlandı. Yayınlanan yeni sezonda oyuncular için yeni silahlar, oyun modları, haritalar ve araçlar eklendi. Bazı oyuncular bu yeni eklenen özelliklerin tadını çıkarırken bazı oyuncular ise oyundaki bu elementlerin yeniliğinden yararlanarak açık aradılar. Öyle gözüküyor ki istedikleri açıkları da buldular.

Call of Duty: Warzone Season One ile oyuna yeni araçlar eklendiğini belirtmiştik, bunlardan biri de oyuna eklenen saldırı helikopteri oldu. Elbette bu açığın nasıl yapıldığını anlatmayacağız ancak helikopterle ilgili tamamlanan birkaç adım sonrasında oyuncular görünmez olmanın yolunu buldular. Dilerseniz yayıncıların ekranlarına yakalanan bu oyun açığına birlikte göz atalım ancak hemen öncesinde bir uyarı; görünmez oyuncularla karşılaşan bu yayıncılar kulakları kanatacak şekilde bağırabiliyor, dolayısıyla sesi kısmanızı öneririz.

İşte yayıncıların ekranlarından bazı kareler:

Videolarda görebileceğiniz üzere bu oyun açığından yararlanan oyuncular tamamen görünmez oluyor. Görünmez olan oyuncular normal şekilde karşılarındaki oyuncuları görebiliyor, ateş edebiliyor ve hareket edebiliyor. Dışarıdaki oyuncular ise mini harita dışında görünmez hale gelen oyuncuları hiçbir şekilde göremiyor. Bir de "ses kasma" konusunda uzmansanız, belki görünmez kişinin yerini algılayabilirsiniz.

Bu oyun açığı, Call of Duty: Warzone'un başına gelmiş ilk problem değil. Daha öncesinde oyunun Reddit sayfasında bazı kullanıcılar oyunda sınırsız can kullanma gibi hataların olduğunu dile getirmişlerdi. Oyunda hileyle karşılaştığını söyleyen oyuncuların da sayısı oldukça fazla. Bakalım Activision bu konuyla ilgili güncellemeyi ne zaman getirecek.