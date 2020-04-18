Call of Duty: Warzone Oyuncuları, Hilecilerden Şikayetçi

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen ve kısa bir zamanda oyun aleminin gündemine giren efsane oyun serisi Call of Duty oyuncuları, bir sorunla karşı karşıya… Call of Duty: Modern Warfare konsol oyuncuları, oyun esnasında bilgisayar hilebazlarının etkisine maruz kalıyor. Oyuncular, bu durumdan kurtulmak için çareyi çapraz platform desteğini kapatmakta buluyor.

Hile, Call of Duty: Modern Warfare için hem geleneksel çok oyunculu hem de Warzone'da giderek artan bir sorun haline dönüştü. Ancak bu durum, battle royale modunda daha belirgin. Oyun geliştiricisi Infinity Ward, Warzone'u hilekârlardan korumak için dünya çapında 70 binden fazla yasak çıkardığını söyledi. Açıklamada, “İzliyoruz. Hilekârlara sıfır toleransımız var.” denildi.

Bununla birlikte, oyuncular düşmanı otomatik olarak vurabilen, duvarlardan ateş edebilen ve silahı geri tepmeden oynayabilen hileciler hakkında şikayet etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Reddit’te Modern Warfare’in “kill cam” özelliği ve Warzone’un seyirci modu üzerinden hileye başvuranlara ilişkin bazı görüntüler paylaşıldı.

Call of Duty oyuncuları, hilecilerden şikayetçi:

Geleneksel olarak rekabetçi çok oyunculu hile, konsol oyunlarını hile ile çalıştırmanın zorluğu nedeniyle daha çok bilgisayarla ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, konsol oyuncuları Modern Warfare'in çapraz platform desteği nedeniyle bilgisayar hilelerine karşı koyuyor. Öte yandan çapraz oyun platformu, Call of Duty de dahil olmak üzere elbette çok oyunculu bir oyun için harika görünüyor.

Oysaki, Call of Duty'de çapraz platform özelliğinin olumsuz bir yan etkisi, konsol oyuncularının bilgisayar hilelerine maruz kalması olarak ortaya çıkıyor. Durumun üstesinden gelmek isteyen konsol oyuncuları ise, çapraz platform desteğini devre dışı bırakıyor. Bu, platformlar arasında birlikte oynamak isteyen arkadaşlar için son derece ideal. Modern Warfare'in kendisi de oyuncuların çapraz platform desteğini devre dışı bırakmasını istemiyor.

Örnek vermek gerekirse, PlayStation 4 ve Xbox One'da çapraz platform desteğinin devre dışı bırakıldığı bir Warzone lobisini aramaya çalışırsanız, bu özelliği etkinleştirmenizi teşvik eden bir oyun içi mesajla karşılaşırsınız. Hileye karşı olan Call of Duty hayranları, Infinity Ward’a çapraz platform desteğinin tamamen devre dışı bırakılması konusunda çağrı yapıyor.