Call of Duty: Warzone’da Yeni Bir Öldürme Rekoru Kırıldı

YouTube’da 6 milyon aboneye sahip Vikkstar123 ve arkadaşları, Call of Duty: Warzone’daki Quads modunda yeni bir öldürme rekoru kırdı. Dört kişilik ekip, 135 kişilik lobide 138 öldürme sayısına ulaşmayı başardı.

Günümüz oyun sektöründe Battle Royale oyunlarının büyük bir popülerlik yakalaması, bugüne kadar gördüğümüz en iyi oyun serilerinde bile radikal bir değişim olmasına neden oldu. Bu değişimlerden birisi de Call of Duty’de gerçekleşti. Activision’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare, birkaç ay önce Warzone moduna kavuştu.

Oyuncuların Call of Duty dünyasında kıyasıya mücadele ettikleri Warzone oyun modu, çıktığı günden beri milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Tabii rekabet yalnızca oyunu kazanmak değil, oyun genelinde yeni rekorlar elde etmek anlamında da kızışıyor.

Yeni rekor kırıldı:

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Warzone’da yeni bir rekorun daha kırıldığını görmüştük. Oyuna yeni gelen Quads modunda mücadele eden dört kişilik bir ekip, tek bir oyunda toplamda 121 kişiyi öldürmüştü. Bu rekor birçok oyuncuyu etkilemiş olsa da bugün belli oldu ki aslında bu yalnızca bir başlangıçmış.

YouTube’da 6 milyon aboneye sahip Vikkstar123, Call of Duty: Warzone’da yeni bir rekorun sahibi olmayı başardı. Vikkstar123'ün ekibi, oyundaki Quads modunda toplamda 138 kişiyi öldürdü. Üstelik ekibin bulunduğu lobide 135 oyuncu bulunuyordu. Yani ekip her oyuncuyu vurmuş desek bile 3 oyuncuyu 2 kere öldürmeyi de ihmal etmemiş.

Vikkstar123'ün ekibinin kırdığı yeni rekoru bir şekilde birileriyle anlaşarak kırmış olduğunu düşünebilirsiniz ancak ekip, YouTube’a yüklenen videoyla bu rekorun tamamen uğraşarak kırıldığını da gösterdi. Ekip, tamamen diğer oyuncularla savaşarak rekorun yeni sahibi oldu.

Vikkstar123'ün ekibi, rekoru kırmak adına oradan oraya koşturup diğer oyuncuları avlamaya devam ederken elbette zaman zaman diğer oyuncular tarafından da vuruluyor. Bu durumlarda ekip arkadaşları düşen kişiye hemen yardım ediyorlar ve oyuna geri dönüyorlar. Vikkstar123’ün rekor kırdığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.