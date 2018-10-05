Su kıtlığı dünya çapında büyük bir problem haline gelmekte. Ülkemiz için yapılan projeksiyonlara göre 2030 yılında Türkiye de su kıtlığı yaşanan ülkelerden biri olarak yer alacak. Çamaşır endüstrisi ise bu değerli kaynağın ne kadar kısıtlı olduğunu biliyor ve bunun için gerekli çalışmaları da yapıyor.

Charl De Beer, yaşadığı yerden Cape Town'a dönerek yeni bir girişimcilik başlattı. Airbnb üzerinden konaklayan 18.000 kişi için yıkanmış çarşaf kiralamak için yeni bir şirket kurdu, ancak Cape Town'da başlayan su krizi nedeniyle fiyatlar birden dört kata yakın zamlanınca kendisi de bu durumda zorluklar yaşadı. Kendisi bu durumu bir felaket olarak tanımlıyordu. Ne yapacağını düşünürken yeni bir teknoloji ile de tanışmış oldu: su yerine kullanılabilen polimer baloncuklar. Bu yeni teknoloji sayesinde çamaşır makinesinin su tüketim oranını %80 oranına kadar azaltabilme imkanına sahipti.

İngiliz teknoloji firması Xeros, İngiltere Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir takım bilimsel çalışmanın ardından Hydrofinity adı verilen özel tasarlanmış çamaşır makinelerini satışa sunmuştu. Leeds Üniversitesi Tekstil Kimyası Başkanı Stephen Burkinshaw "Naylon polimerler lekeleri çeken doğal bir polariteye sahiptir ve sıradan bir çamaşır döngüsünde büyük bir oranda suyun yerini alabilir" diyor.

Xeros firmasına ait özel tasarım bu makinelerin ev tipi olanları, standart çamaşır makinelerine göre %50 oranında su tasarrufu sağlıyor. 25 kilogramlık ticari tip olanlarında ise bu oran hemen hemen %80 civarlarında.

De Beer ise bu yeni teknolojiden haberdar olur olmaz bu makineleri kullanmaya başladı. Kendisinin hesabına göre günde 14 tur çalışan bir ticari çamaşır makinesine göre yılda 2 milyon litreye yakın su tasarrufu sağlamakta. Ve Cape Town'da bu tasarruf 177.500 Rand'a (73.549 TL) denk gelmekte. Xeros Teknoloji Grubu Ceo'su Mark Nichols, normal çamaşır makinesi üreticilerinin bu yeni teknolojiye entegrelerini çok çok basit olarak tanımladı.

Artan nüfus ile birlikte yoğun bir bilinçsizlikle su kaynaklarımızı çok hızlı tüketiyoruz. Özellikle yoğun su kullanımına sahip sektörlerde bu tip çalışmaların olması gayet güzel ancak, bunu günlük yaşantımızda her noktada görmemiz hepimizin geleceği için çok önemli.