Cambridge Dictionary, 2018 Yılının Kelimesini Seçti: Nomofobi

Her yıl bir kelimeyi "Yılın kelimesi" olarak seçen Cambridge Dictionary, 2018 yılının kelimesini de "Nomofobi" olarak açıkladı. Bu kelimenin anlamını ve neden yılın kelimesi olarak seçildiğini haberimizde hep birlikte inceleyelim.

Cambridge Dictionary tarafından her sene o yıla ait trendler ve yapılan araştırma sonuçları da dikkate alınarak, o yılı tanımlayan bir kelime seçiliyor. Henüz yeni tamamladığımız 2018 senesi ise cep telefonu kullanımı konusunda rekor kırılan bir yıl oldu. Bunun üzerine İngiltere'de bir araştırma grubu oluşturuldu ve çıkan sonuçlara göre toplumun çok büyük bir kısmı telefonsuz kalma konusunda büyük bir endişe duyuyor. İşte bu durumu tanımlayan sözcük ise İngilizce "no mobile phobia" (telefonsuz kalma korkusu) kelimelerinden türetilmiş olan nomophobia yani nomofobi.

Yapılan araştırmaya göre insanların yüzde 50'si telefonunu hiç bir zaman kapatmıyor. Ailesi, arkadaşları ve yakın çevresiyle her an iletişimde olmaları gerektiğine inanan kişiler, telefonsuz kalmanın bunun önündeki en büyük engel olduğuna inanıyorlar.

Araştırmaya katılan grubun büyük bir yüzdesi ise işlerinden dolayı sürekli ulaşılabilir olmaları gerektiğini düşünüyor. Erkekler, kadınlara oranla cep telefonsuz kalma korkusunu biraz daha fazla yaşarken, genele vurulduğunda toplumun yarısından fazlasının, bir şekilde cep telefonlarından uzak kaldıklarında ciddi bir tedirginlik yaşadıkları belirtiliyor.

Günümüzde sadece konuşmak için iletişimin her türlü halini gerçekleştirebildiğimiz telefonlarımız tabii ki hayatlarımızda büyük bir önem arz ediyor. Sadece iletişim için değil banka, alışveriş, eğitim alanlarında da artık birçok işin halledilebilmesine imkan sağlayan bu cihazlar olmadan yaşam sürmek, muhakkak ki her insan için zor bir durum. Nomofobi sahiplerini, normal insanlardan ayıran durum ise bu kişilerin şarjları bittiğinde bile büyük bir endişe ve korku hissediyor olmaları oluyor.

Ne dersiniz, sizler telefonu amacına uygun kullanan azınlık grup içinde mi yoksa nomofobi sahibi olan ve telefonsuz asla diyen gruptan mısınız?