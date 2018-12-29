ABD'de Yazılım Gerektirmeyen Bir Robot El Geliştirildi

Robotlarda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, insan elinin yapabildiği hareketleri gerçekleştirmenin çok zor olması. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda piyano bile çalabilen bir robot el geliştirildi.

İnsan elinde bulunan eklemlerin, tendonların, bağların, kasların ve daha birçok unsurun robotlara aktarılmasının çok zor olmasından dolayı, robot ellerinin haraket kabiliyeti hala istenilen düzeyde değildi. Cambridge Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, hem robot ellerinin tasarımını basitleştirmek hem de eli kontrol etmek için gereken yazılımı ortadan kaldırmak için yeni bir robot el geliştirdi.

3 boyutlu yazıcı kullanılarak basılan robot elde, bağların görevini yapan yumuşak malzemeler de kullanıldı. En zor görevlerden biri olan piyano çalmanın üstesinden gelen robot el, Python ile programlanmış bir UR5 robotik kol ile birlikte kullanılıyor. Herhangi bir hidrolik sistem içermeyen robot el, şimdilik basit melodileri çalabiliyor.

Kullanılan 3 boyutlu yazıcı sayesinde, kemiklerin arasında olan ve hareket esnekliği sağlayan bağların yumuşaklığı, gerçeğe yakın şekilde ayarlanabildi. Projenin başındaki isim olan Dr. Fumiya Iida, beyinimizin hareket kontrolü olmasa bile ellerimizin, bağlar ve kemiklerin yapısı sayesinde bazı hareketler yapılabilidiğini, çalışmalarında da bunu simule etmeyi başardıklarını açıkladı.

Piyano tuşlarına eklenen sensörler sayesinde, basınçları ölçüp Arduino yardımıyla dijital ortama aktaran ekip, aynı zamanda robot elin verimliliğini de test ediyor. Yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre, üretilen robot el minimum kontrol maaliyeti ile maksimum hareket performansı sunuyor.

Daha gelişmiş robot eller olsa da enerji verimliliği sağlayıp aynı zamanda ekstradan yazılım gerektirmeyen bu robot el, gelecekte üretilecek yeni tasarımlara öncülük edebilir. Science Robotics dergisinde yayınlanan araştırmanın detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda robot elin piyano çaldığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.