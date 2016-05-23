Shameless'ın gözde karakterlerinden Ian Gallagher'ı oynayan Cameron Monaghan, bu pazar çıkacak Shameless bölümünün ardından diziden ayrılıyor.

Shameless'taki Ian Gallagher rolünü canlandıran Cameron Monaghan, diziden ayrılacağını paylaştığı bir Instagram gönderisiyle duyurdu.

İzleyicilerine ve Shameless'a bir not bırakan Monaghan, veda notunu "Hoşçakal, Ian Clayton Gallagher. Tekrar görüşeceğiz?" sözleriyle bitirdi.

"Bu dizide iyi kötü 10 yılımı geçirdim. Kariyerime başladığımda ise sadece 15 yaşındaydım. Bu yaşıma kadar yasal yollardaki çabalarımla ve kişiliğimle geldim. Bu dizi ile büyümek benim için mükemmel bir şeydi. Birçok şeyi deneyimlememe sebep oldu; aktörlüğü, profesyonel oyunculuğu ve insanlığı. Arkadaşlarımı burada buldum ve onları kendime aile edindim. En iyi çalışma arkadaşları, bir aktörün -yani benim- isteyebileceği tek şeydi. Bunun için herkese minnettarım.

Her iyi şeyin bir sonu vardır. Klişe bir söz ancak özellikle bu gibi anlarda, samimiyet ve açıklığın-dürüstlüğün iç içe olduğu bir klişe. Her şey eninde sonunda biter.

Gelecek bölüm, benim için son bölüm olacak. Bu ayrılığın geleceğini geçen yıldan beri biliyordum ancak seyirciye-beni seven insanlara sürpriz olmasını istedim. Ian'ın çelişkili kişiliğiye olacak yolculuğunu deneyimlemelerini istedim. Bu rolü oynamak benim için oynamaktan öte, yaşamaktı. Keyifli ve de özeldi... Shameless'a bana bu şansı tanıdığı için; izleyicilere Ian'la beraber olduğu için en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Hoşçakal, Ian Clayton Gallagher. Tekrar görüşeceğiz"

Monaghan'ın ayrılığı izleyicileri oldukça üzecek gibi gözüküyor. Yolun açık olsun Ian Clayton Gallagher - Cameron Monaghan.