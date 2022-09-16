Popüler dizi Riverdale'in yıldızlarından olan Camila Mendes, efsane Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle ilgili hayranları sinirlendirecek açıklamalarda bulundu. Mendes, Disney'in müzikal film serisi High School Musical'ın Yüzüklerin Efendisi'nden daha iyi bir üçleme olduğunu düşündüğünü söyledi.

J.R.R Tolkien tarafından kaleme alınan kitaplardan esinlenerek çekilen Yüzüklerin Efendisi (LOTR) serisinin, 2001 ve 2003 yılları arasında çıkan üç filmiyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdığı yadsınamaz bir gerçek. Birçok ödüle layık görülen seri, son günlerde de Amazon tarafından çekilen Güç Yüzükleri dizisiyle tekrar gündeme geldi. Dev bir bütçeye sahip olan bu yapım, beklentilerin aksine izleyicilerden pek de olumlu dönütler alamadı.

Dizi ve filmler hakkındaki karşılaştırmalar devam ederken şimdi ünlü bir oyuncudan serinin hayranlarını sinirlendirecek bir açıklama geldi. Riverdale dizisinden tanıdığımız Camila Mendes, yeni filmi öncesinde katıldığı bir videoda Peter Jackson tarafından çekilen orijinal Yüzüklerin Efendisi serisini ünlü bir Disney serisi ile karşılaştırdı.

Mendes, High School Musical’ın orijinal Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden daha iyi olduğunu düşünüyor

Mendes, bugün Netflix’te yayınlanan Do Revenge isimli komedi filmi öncesinde ünlü dergi Vanity Fair’in ünlüleri yalan makinesine soktuğu bir YouTube serisine konuk oldu. Rol arkadaşı Maya Hawke ile birlikte videoda yer alan Mendes’e birçok farklı soru yöneltildi. Bunlardan biri ise 28 yaşındaki ABD’li aktrisin Disney’in sevilen gençlik filmi serisi High School Musical ile alakalıydı. Mendes, daha önce yaptığı açıklamalarda High School Musical’ın gelmiş geçmiş en iyi film üçlemesi olduğunu söylemişti.

İşte bu sırada Mendes, kendisine düşüncesine göre High School Musical’ın orijinal Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden daha iyi olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, bunun ‘eğlence değeri’ açısından olduğunu belirtirken düşüncesinin tartışmalı olduğunu bildiğine da sözlerine ekledi. Mendes ayrıca High School Musical’ı Star Wars ve Godfather gibi diğer efsanevi serilerle de karşılaştırdı. 28 yaşındaki aktris, Yüzüklerin Efendisi hakkındaki düşüncelerinin aksine bu iki kült serinin High School Musical’dan daha iyi olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Mendes’in, Yüzüklerin Efendisi hakkındaki gerçek olup olmadığını bilmediğimiz bu düşünceleri tahmin edebileceğiniz gibi serinin hayranlarından büyük tepki çekti. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.