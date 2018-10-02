Çanakkale Boğazı'ndaki kaza sonucu hasar gören fiber optik kablolar yenilendi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçerken arıza yapan ve sürüklenmemek için çıpa atarak durabilen Türk bayraklı ‘Med Denizli’ isimli gemi internet kablolarına zarar verdi. Hasar kablo döşeme gemisi tarafından yenilendi.

Tekirdağ’dan Yunanistan’ın Pire Limanı’na giden 152 metre boyunda ve yaklaşık 12 bin ton ağırlığındaki gemi, sürüklenmemek için Çimenlik Kalesi açıklarında demir atarak durabildi. Demir attığı sırada denizin altındaki fiber internet kablolarına zarar veren geminin verdiği hasar ‘Storm Knight’ isimli kablo döşeme gemisi tarafından giderildi.

‘Med Denizli’ isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' römorkörü tarafından Karanlık Liman mevkiindeki demir bölgesine çekildikten sonra 1,3 millik mesafedeki hat 45 dakikada onarıldı. Bu sırada boğaz geçişi yapan gemiler Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından telsizle bilgilendirildi.