Günümüzde her şeyi telefonla yönetmeye başladık ancak her gün giydiğimiz kıyafetlere bu teknoloji yeni yeni geliyor. Sektörün son ürünüyse Candle Apparel tarafından geliştirilen Candle Gloves.

Gelişen teknoloji artık günlük yaşamımızda giydiğimiz tüm kıyafetlerimizde boy göstermeye başladı. Telefonunuzla ısıyı yönetebildiğiniz ceket ve montlar, hayatı bir oyun arayüzü haline getiren gözlükler ve tabii ki akıllı saatler bunlardan yalnızca birer örnek. Elbette, gelişmeler burada da bitmiyor.

Telefonla ısıyı yönetebildiğimiz eldivenler bir süredir piyasada bulunabiliyor. Ancak bu eldivenler genel olarak kayak gibi aktivitelerde kullanılmak üzere tasarlanmış durumdalar ve haliyle oldukça kalınlar. İşte Kanada'nın Vancouver şehrinde kurulu Candle Apparel, bu sorunun üstesinden gelmek için yeni bir ürün geliştirdi.

Candle Apparel’in geliştirdiği ‘Candle’ eldivenleri, daha çok günlük yaşamda da kullanılmak için tasarlandı. Eldivenler, esneyebilen, hava geçirebilen ve rüzgar ve suya dayanıklı olmak için ipekten, suni kauçuktan ve likradan üretilmiş. Her bir parmak ucunda da telefonunuzu eldiveninizi çıkarmadan kullanmanızı sağlayan özel kumaş bulunuyor.

Fakat eldiven yalnızca bu özellikleriyle bitmiyor. Şimdi gelelim işin teknoloji tarafına. Eldivenin temel malzemesinin içinde kesintisiz uzanan karbon fiber ısıtma tabakası bulunuyor. Bu tabaka, gücünü çıkarılıp takılabilen lityum polimer bataryadan alıyor. Batarya, eldivenin arkasında bulunuyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre eldiven, giyen kişinin ellerini 50 santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Ayrıca eldiveni kullanan kişiler üç ayrı ısıtma seviyesi arasında seçim yapabiliyor. En yüksek düzeydeki ısıtma seçeneği 3 saat boyunca tek şarjla kullanıcının elini ısıtabiliyor.

En düşük seviyedeki ısıtma seçeneği ise bu süreyi tam iki katına çıkararak 6 saat boyunca elinizi ısıtabiliyor. Peki, her şeyi anladık. Eldivenler kirlendiğinde ne yapacağız? Oldukça basit! Bu eldivenler çamaşır makinesine rahatlıkla atılabiliyor. Elbette yıkamaya atmadan önce bataryaların çıkarılması gerekiyor.

Candle Apparel’ın geliştirdiği Candle Gloves, Indiegogo üzerinde destekçilerini bekliyor. Eğer proje gerekli desteği alırsa her bir eldiven çifti 160 dolardan satışa çıkacak.