King, Yeni Serüveni 'Candy Crush Friends Saga'yı Duyurdu

Bulmaca oyunu denince akla ilk gelen oyun geliştiricisi King, yeni şeker macerasını duyurdu. Yeni özelliklerle gelen 'Candy Crush Friends Saga'nın cihazlara geleceği tarih de belli oldu.

Bulmaca oyunlarının kralı Candy Crush, 11 Ekim'de Android ve iOS cihazlarına yeni versiyonuyla geliyor. Geliştirici, popüler Candy Crush Saga serisine 3B karakterler ve daha tatlı şekerlerle devam ediyor.

Geliştirici King’in yaratıcı ofisinden Sebastian Knutsson, çılgın Candy Crush hayranları için daha iyi bir oyun deneyimi sunucaklarını duyurdu. Knutsson, “Renkli Şeker Krallığı’nda destansı bir yolculuğa çıkacağınız oyunda benzersiz özellikler, yeni stratejiler ve katmanlar ekledik. Candy Crush Saga’yı ilk kez oynayacaklar: Bu yeni oyunu mutlaka denemelisiniz, gerçekten seveceksiniz” dedi.

Öncekilerden farklı olarak yeni Candy Crush Friends Saga, oyuncular ve favori karakterleri arasında daha derin bir bağlantı vadediyor. Böylece Candy Kingdom macerası boyunca zorluklarla karşılaşan oyuncular daha fazla yardım alabilecekler.

11 Ekim’de Android ve iOS cihazlarına gelecek yeni Candy Crush Saga ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunda isteğe bağlı olarak uygulama içi satın alma imkanları da yer alacak.