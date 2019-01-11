Canon Doğruladı: 8K Video Çekebilen, Aynasız Fotoğraf Makinesi Geliyor

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Canon, yeni dönemde full-frame sensörlü, 8K ve aynasız bir cihaz üzerinde çalıştığını doğruladı.

Canon'un üst seviye modellerden sorumlu yöneticisi Yoshiyuki Mizoguchi, yeni dönemde 8K video çekebilen bir kamera üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Bununla birlikte EOS R serisinden fiyat/performans odaklı, giriş seviye bir modelin de müjdesini verdi.

Canon, 2016 yılında 5K destekli 5D Mark IV ve 1D X Mark II'yi piyasaya sürdükten sonra güncel teknolojileri yakalamaya çalışacağını ve bilindik Canon tasarımlarını yenilikçi teknolojilerle birleştirmek istediklerini belirtmişti. 

Canon EOS R serisi ile ilgili birçok planları olduğunu belirten Mizoguchi, yeni dönemde EOS R için 'amatör' bir model de geliştirdiklerini ve full-frame kalitesi yaşamak isteyen kullanıcılarına ekonomik bir alternatif üretmek istediklerinin altını çizdi.

Profesyonel modelin de geliştirme aşamasında olduğunu belirten Mizoguchi, ancak duyuracakları yeni modelin bu olmayacağını, açıklamayı bir süre sonra yapacaklarını bildirdi.
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Kaynak : https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/1/11/18178049/canon-8k-video-mirrorless-camera-eos-r
Etiketler: aynasız fotoğraf makinesi, canon
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