Canon, dişli rakibi Nikon'dan çok kısa bir süre sonra kendi aynasız amiral gemisini resmi bir etkinlikte tanıttı. Full Frame ölçülerinde çekim yapabilen kamera, fotoğrafçıların yeni gözdelerinden birisi olabilir.

Akıllı telefonlardaki kameraların gelişmesi, DSLR kamera satışlarını düşürmüş olabilir. Nitekim hala Canon ve Nikon gibi öncü şirketlerin ürünleri, daha gelişmiş teknolojileriyle popülerliğini koruyor. Hem profesyonellerini hem de bu işe vakit ve nakit ayıran fotoğraf meraklılarının ilgisini çeken son dönem kameraları, aynasız gövdeye doğru kaymaya başladılar.

Geçtiğimiz hafta kendi aynasız kamerasını tanıtan Nikon'a, rakibi Canon'dan kısa sürede cevap geldi. Firma yeni EOS R kamerasıyla 100-40.000 ISO aralığında, 30.3 megapiksellik fotoğraflar çekmeye izin veriyor. Canon DIGIC 8 görüntü işlemcisiyle gelen cihaz, aynı zamanda tam dokunmatik ekrana, OLED vizöre ve klasik dijital bilgi ekranına sahip.

Kameranın diğer DSLR kameralara kıyasla daha ince bir gövdeye sahip olmasının nedeni, görüntülerin ayna tarafından yansıtılmaması. Bu cihazın içinde ayna bulunmadığı için objektife giren ışık doğrudan sensörlerin üzerine düşüyor. Ayrıca diyafram ayarlarını objektif üzerinden yapma şansı tanıyan kadranlara sahip lensleri de son derece özel.

Lenslere ayrıca değinecek olursak Canon'un geniş bir yelpaze sunduğunu görüyoruz. İlk üretilecek EOS R lensleri; 24-105 mm f/4 L, 50 mm f/1,2 mm L, 28-70 mm f/2 L ve 35 mm f/1.8 makro şeklinde olacak.

Canon EOS R ön siparişleri 12 Eylül’den itibaren başlayacak. Sadece kamera gövdesi 2.299 dolar, 24-105 mm lens ile birlikte 3.399 dolar olarak etikendirildi. Bu da eğer cihazı yurt dışından alırsanız, güncel kur değerine(6,70 TL) göre kamera gövdesinin 15.400 TL, 24-105 mm lensli paketin ise 22.760 TL olduğu anlamına geliyor. Ülkemizdeki satışlar için net bir tarih açıklaması bulunmasa da ek vergilerle bu fiyatların daha da yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz.