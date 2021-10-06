Japonya merkezli fotoğraf devi Canon, son derece tuhaf ve aynasız yeni lensini duyurdu. Çift 5.2mm f/2.8 balıkgözüne sahip olan bu lens, 60 mm aralıklı olmakla birlikte 3D VR fotoğraf ve video oluşturmak için tasarlanmış.

Canon, yeni piyasaya sürdüğü bu lensin "stereoskopik 3D 180° VR görüntülerini tek bir görüntüde yakalayan ilk lens" olduğunu belirtiyor. Birlikte çalışabileceği şimdilik tek kamera gibi görünen EOS R5 ile 8K kaliteliye kadar görüntü kaydedebilen bu lensin donanımsal açıdan hedefi, en başarılı VR modellerinden biri olan Oculus Quest 2.

Canon, R5 model fotoğraf makinesi için yazılım güncellemesinin yansıra Premiere Pro isimli eklenti ve EOS VR Utility adında bağımsız bir dosya dönüştürme uygulaması yayınlıyor. Canon RF5.2mm lense ve R5'e sahip kullanıcılar, fotoğraf makinesinden elde ettikleri 3D VR görüntüleri bu uygulamalar sayesinde dönüştürebilecekler.

Canon RF5.2mm'nin tanıtım videosu:

Piyasaya bu iş için sürdüğü bütün hizmetleri EOS VR sistemi olarak adlandıran Canon, yazılımları kullanıcılara aylık veya yıllık abonelik temeli üzerinde sunacak. Fotoğraf makinesi ve lensin fiyatları belli olsa da genel olarak EOS VR Utility hakkında henüz bir bilgi açıklanmamış

Yeni Canon RF5.2mm lens bin 999, EOS R5 fotoğraf makinesi ise 3 bin 899 dolardan satışa sunulacak. Premiere Pro, yazılım güncellemesi alan makine ve lens bu yılın Aralık ayında satışa sunulacak.