Canon, Deklanşörü Değiştirecek Patent Başvurusu Yaptı

Japonya merkezli kamera üreticisi Canon'un, deklanşör düğmesinin yapısını değiştirecek bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Yeni dokunmatik yüzey teknolojisiyle menüler arası gezinme ve çekim gibi işlemlerin tek bir yerden yapılması hedefleniyor.

DSLR, bas-çek, aynasız ve diğerleri olmak üzere pek çok farklı kamera türü bulunuyor. Ancak kameralar piyasaya sürüldüğünden beri neredeyse hiç değişmeyen bir şey var: Deklanşör. Elbette, ilk başlarda bu düğmeler mekanikti ve otomatik netlemenin çıkmasıyla birlikte "yarım deklanşör" kavramı ortaya çıktı. Yine de genel mekanik aynıydı ve bir fotoğraf çekmek için o düğmeye basmak gerekiyordu.

Şimdiyse Canon News tarafından ortaya çıkarılan bir patent başvurusunda, dokunmatik yüzeye sahip gibi görünen bir deklanşör yer alıyor. Ancak patent detaylarına bakacak olursak bunun yalnızca bir dokunmatik deklanşörden ibaret olmadığını görüyoruz. Görünüşe göre Canon, gelecekteki kameralarda fiziksel deklanşör yerine bu teknolojiyi kullanacak. Peki, bunun ne gibi bir faydası var?

Canon, kameralardaki fiziksel deklanşörü kaldırabilir:

Patente daha dikkatli bakıldığında menü sistemini ve kaydırma mekanizmasını açıklayan birçok şema, metin ve çizelge olduğu görülebiliyor. Bu kaydırma mekanizması sayesinde gözünüzü kadrajdan ayırmadan ve işaret parmağınızı deklanşörden çekmeden menü öğeleri arasında gezinip gerekli ayarlamaları yapmak mümkün gözüküyor.

Bu noktada dokunmatik yüzeyin, farklı kaydırma türlerini algılayabildiği ve baskıyı ayırt edebildiği anlaşılıyor. Buradan yola çıkarak yüzeye yarım basarak netleme noktasının kilitlenebileceğini varsayabiliriz. Patent başvurusu, Canon'un bir süredir bunun üzerinde çalıştığını gösteren bir tür DSLR gösteriyor. Bu, yeni bir konsept olsaydı muhtemelen aynasız kamera olurdu.

Bu tür bir deklanşörün bir diğer avantajı da su geçirmezlik olacaktır zira bir kameradaki en önemli giriş noktalarından biri deklanşör düğmesidir. Peki, siz Canon'un bu yeni teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı olur mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.