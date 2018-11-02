Canon, EOS R'daki 'R' Ekinin Ne Anlama Geldiği Açıklandı

Canon, EOS R'ın şirketi yeniden yükselişe geçireceğini düşündükleri için 'yeniden' manasına gelen R eki koyduklarını açıkladı.

Fotoğraf denince akla ilk gelen markalardan biri olan Canon, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği lansman ile birlikte ilk tam kare aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R’yi tanıtmıştı. 30.3 MP çözünürlüğü bulunan, 100 - 40.000 ISO aralığına sahip olan tam kare CMOS bir aynasız DSLR olan Canon EOS R’daki en çok merak edilen konu, adında bulunan ‘R’ ekinin ne anlama geldiğiydi.

DCWatch’a bazı açıklamalarda bulunan bir Canon sözcüsü, bu gizemli ‘R’ ekinin ne anlama geldiğini açıkladı. ‘Revert’ (Yeniden Dönmek), ‘Reborn’ (Yeniden Doğmak) gibi kelimelerin başındaki ‘Re-’ eki, eylemin yeniden gerçekleştiğini tanımlıyor. Canon da Re- ekinin bu görevine ithafen cihazın adına R ekini getirdi.

‘Yeniden Optik Mükemmelliği Hayal Et’ konseptini geliştirdiklerini dile getiren Canon sözcüsü, bu nedenle R ekini hem ürün adın hem de sistem adına eklediklerini belirtti. Canon’un R ekini bir anlam dahilinde cihaz ismine eklemesi oldukça hoş. Zira Apple, kısa bir süre önce iPhone’larda bulunan S ve R ekinin hiçbir anlam ifade etmediğini belirtmişti.