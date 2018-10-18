Kısaca bahsetmek gerekirse, çektiğiniz bir fotoğrafta aydınlık alan ile karanlık alan arasında bulunan ışık farkı, fotoğrafın dinamik aralığı olarak tanımlanabilir.

Özellikle fotoğrafçıların ve fotoğraf çekmeyi seven kişilerin takip ettiği ünlü, yabancı yayın sitesi 'Photonstophotos' yeni Canon EOS R ve Nikon Z7 tam çerçeveli, aynasız kameralarını test etti. Bu test, bu iki kameranın dinamik aralık sonuçlarını yansıtmayı amaçlıyordu. Şimdi hep birlikte bu testin sonuçlarına göz atalım.

ISO 100'de fotoğraf dinamik aralığında Sony a7R III 11.64'lük değer sunarken, Nikon Z7 10.98'lik bir değer sunuyor. Canon EOS R ise 10.6'lık değerle son sırada bulunuyor. Nikon Z7, ISO 64'te daha düşük bir değere sahip olmasına karşın izlediği yol onu orta seviyede tutarken; Sony'nin grafiği a7R III modelini üste alıyor. Canon'un EOS R modeli, ISO bazında bakılınca Sony a6500 modelinden ve Sony a7R III modelinden daha dinamik bir performans sergilemekte.

ISO 25600'de (Z7 modelinin en yüksek doğal ISO değeri. Sony, ISO 32000'e, Canon ise ISO 40000'e sahip.) Sony 4.34 değerinde, Nikon 4.25 değerinde ve Canon 3.85 değerinde ölçüldü. Önemli olan detaylardan birisi de Canon ve Nikon'un bu modellerinin en yenisi olduğu. Sony, henüz yeni modellerini duyurmadı. Sony'nin yeni modelleri piyasaya sürüldükten sonra aradaki farkın açılması bekleniyor.