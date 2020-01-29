Canon EOS R5, 45MP Sensör ve 8K Video Desteği ile Gelebilir

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, yeni amiral gemisi modeli EOS R5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği makinenin özellikleri ve lansman tarihi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz ocak ayında ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2020’de Canon EOS-1D X Mark III’ün üzerindeki sır perdesini kaldıran Canon, profesyonellerin dört gözle bekledikleri bir başka modeli EOS R5 ile çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

Canon Rumors’un aktardığı bilgilere göre EOS R5 modeli, saniyede 20 kare seri çekim yapabilecek. 45MP tam kare CMOS sensör üzerine kurulan fotoğraf makinesi, saniyede 30 kareye (fps) kadar 8K video çekebilecek. Bunun yanı sıra 4K/120fps ve 4K/60fps seçeneklerine de sahip olacak Canon EOS R5, EOS 5D Mark IV ile benzer bir batarya kullanacak.

Canon, yeni DSLR kamerası EOS R5'i temmuz ayında piyasaya sürebilir

Kaydırma tekerleğinin arkaya yerleştirildiği model, gövde içi görüntü sabitleme, dahili 5GHz Wi-Fi ve önceki EOS DSLR'lar gibi canlı görüntüleme/film geçişi gibi gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapacak. Canon Rumors’a göre EOS R5, Temmuz 2020'de piyasaya sürülecek.

45MP çözünürlüğündeki sensörü ve 8K/30fps video kaydı desteği ile öne çıkan fotoğraf makinesi, sahip olduğu özelliklerle piyasadaki rakiplerinin dizlerini titretecek gibi görünüyor.

Eğer söz konusu çıkış tarihi doğru ise Canon EOS R5’i daha uzun bir süre görmeyeceğiz. O zamana kadar cihaz hakkında yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.