Canon'un üzerinde yeni çalıştığı fotoğraf makinesinin hareket eden bir sensöre sahip olabileceği belirtiliyor. Aynasız hibrid kameranın sensörünün raylı bir sistemde hareket edeceği konuşuluyor.

Canon'un üzerinde çalıştığı EF/RF hibrid EOS aynasız fotoğraf makinesi hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Canon Watch'un bildirdiğine göre, yeni fotoğraf makinesi hareketli sensör özelliğini destekleyecek. Hareketli sensörün, ray üzerinde ileri geri hareket edebileceği ve bağlantı (flanş) odak mesafesinin bu şekilde ayarlanabileceği söyleniyor.

Ancak bu iddia şüpheyle karşılanıyor. Öncelikli olarak, Canon'un bu tip bir ürün üzerinde çalışmadığı belirtiliyor. Marka, Canon 1Dx mk III modelinde Canon 1Dx çizgisine bağlı kalacağını ilan etmişti. Öte yandan, 1Dx mk III'ün de hibrid olduğu ve EOS-R'den EOS-EF'e 99 dolardan başlayan uyarlayıcılarla geçiş yapabildiği biliniyor. Bu durumda hareketli sensör için yeni bir ürün tasarlandığı iddiası şüphe uyandırıyor.

Bunun yanı sıra, hareketli sensörün bağlantı odak mesafesinin ayarlanmasında en iyi çözüm olup olmadığı da tartışılıyor. Buna çözüm olarak optik ilaveler ya da hareketli objektifler de kullanılıyor.

Öte yandan iddianın kaynağı Canon Watch, "aldığımız bilgiye göre" diyerek kaynağını açıklamadı. Bu durumda iddianın kaynağı da pek güvenilir değil. Dana önce de Canon Rumors Canon'un lens adaptörüne ihtiyaç duyulmayan hibrid bir makine ürettiğini iddia etmişti.

Canon, 2019 yılının Şubat ayında en hafif ve en küçük aynasız makinesini tanıtmıştı. EOS RP olarak adlandırılan bu model tam kare sensörüyle dikkat çekerken, özelliklerine göre uygun fiyata satışa sunulan makinenin DIGIC 8 görüntü işlemcisi bulunuyordu.

Direkt olarak astrofotoğrafçılık ile ilgilenenler için özel olarak hazırlanan aynasız fotoğraf makinesi, normal EOS R ile aynı tasarıma ve büyük çoğunlukla aynı detaylara sahip.