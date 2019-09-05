Canon, video çekimi konusunda olağanüstü özelliklere sahip olan ESO C500 Mark II'yi duyurdu. Özellikleri kadar fiyatıyla da dikkat çeken kameranın çıkış tarihi de belirtildi.

EOS 90D DSLR ve EOS M6 Mark II aynasız kameralarını çıkartan Canon, Cinema EOS sistemine yeni EOS C500 Mark II ile yeni bir ekleme yaptı. Canon tarafından tasarlanan ve yapılan tam kare bir sensörle gelen EOS C500 Mark II, EOS C700 FF'te bulunan sensörün aynısını kullanıyor gibi görünüyor ve 5,9K videolar çekebiliyor.

Orijinal EOS C500'de bulunan Super 35mm isimli sensöre oranla ciddi bir gelişme yapan EOS C500 Mark II, 4K çekim kalitesini geçmeyi başardı. Canon, bu geliştirmenin yanı sıra Super 35mm ve Super 16mm modlarını da kamera içerisinde bırakmayı tercih etti.

Yeni DIGIC DV 7 işlemcisiyle eşlenen yeni sensör, bu kombinasyon sayesinde Cinema RAW Light formatında 5,9K çekim gerçekleştirebiliyor. Bu da standart Cinema RAW seçeneğinden daha verimli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar aynı zamanda Canon'un 4K 4:2:2 10 bit ile XF-AVC formatını kullanarak hem 4K hem de 2K görüntüler çekebiliyor. Canon, 5,9K bir video 4K'ya yüksek hızda örneklendiği zaman debayering algoritmasının moire etkisini ve gürültüyü azalttığını, bu sayede olağanüstü görüntü kalitesinin elde edildiğini belirtti.

Bu ve bunun gibi birçok özelliğiyle birlikte son derece üstün bir kamera olacak EOS C500 Mark II'nin fotoğraf ve video yeteneklerinin yanı sıra fiyatının da son derece olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynakta verilen fiyat bilgisi biraz ilginç olsa da kameranın 15 bin 999 dolar / 16 bin 999 pound olarak belirlendiğini söyleyebiliriz. Dolar üzerinden fiyatı Türk lirasına çevirecek olursak bu yaklaşık 90 bin TL gibi bir fiyata geliyor. Son olarak kameranın aralık ayında satışa çıkacağı biliniyor.