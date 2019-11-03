Canon, Oldukça İlginç Bir Tasarımın Patentini Aldı

Şirketler bazen oldukça ilginç patent başvurularında bulunabiliyorlar. Bu tarz bir patent alan şirketlerden bir tanesi de Canon oldu. Kamera üreticisi, cihazın içerisindeki tozu temizleyen ilginç bir tasarımın patentini aldı.

Canon mühendisleri oldukça ilginç bir lens tasarımına imzalarını attılar. Lens, içeriye hava alıyor, bu hava kameranın gövdesinin içerisinde görüntü sensöründe bir girdap oluşturuyor ve daha sonra bu hava dışarı çıkıyor. Makine, bu sayede fotoğraflarda karanlık noktalar çıkmasına sebep olan iç tozlardan kurtuluyor.

İlk olarak CanonWatch’ta yer alan habere göre, yayınlanan patent başvurusu Japonya’da gerçekleştirildi. Canon, geliştirdiği bu tekniği, sensördeki tozları temizlemek için zekice bir yol şeklinde tanımladı.

Nasıl çalışıyor?

Şirketin geliştirdiği bu teknikte, lens, ön tarafta bulunan dış çerçevenin etrafında bulunan kanallar vasıtasıyla dışarıdaki havayı içeri çekiyor. Bu hava, DSLR’ın ayna kutusunun içine yönlendiriliyor. Bu sırada ayna kalkıyor, sensör açık kalıyor. Daha sonra bu tozlu hava lensin etrafındaki kanallarda dışarı atılıyor.

Patentte, Canon’un çabası ise şöyle tanımlanıyor: “Gerçek bir etki sağlayabilen, tozları kolayca temizleyebilen, kamera gövdesinin içerisindeki görüntüleme elementine bağlı bir toz temizleme cihazı yapabilmek.”

Sensör temizleme özelliği, günümüzdeki birçok modern kamerada da bulunuyor. Ancak bu cihazlarda sensörün yüzeyinde bulunan tozu temizlemek için sensörü titretmeniz ya da sallamanız gerekiyor. Canon ise bir adım daha ileri giderek tozu kameradan ve ayna kutusundan da dışarı atıyor.

Bu tarz alışılmadık patentler, şirketlerin kendi içinde yaptıkları beyin fırtınalarını gösteriyor. Canon’un da bu fikri oldukça yaratıcı ve faydalı gibi görünse de bu özelliğe sahip ürünler çıkardığını göremeyebiliriz.